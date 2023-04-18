Військові знайшли під завалами у Бахмуті дивовижні старовинні ікони (фото)

Українські захисники у Бахмуті під час виконання бойових завдань виявили на руїнах однієї із будівель дивовижні ікони. Їх дістали з-під завалів багатоповерхівки, і для збереження святині передали на зберігання у Львів.

Що відомо про старовинні ікони, і в чому їхня особливість - читайте в матеріалі нижче.

Ікони просто під завалами житлового будинку у Бахмуті воїни ЗСУ виявили за кілька днів до Великодня.

Як передали в Координаційній раді учасників бойових дій Львівщини при Львівській обласній військовій адміністрації на сторінці у Facebook, їх доставили у безпечне місце "для того, щоб ці образи служили захисним щитом та молитовним прихистком для всіх бійців, які шукають духовного опертя".

"Згодом вони будуть передані на зберігання до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла, що символізуватиме стійкість та незламність всього українського народу. За нами правда та з нами Бог", - йдеться у публікації.

Виявлені бійцями ЗСУ на руїнах висотки у Бахмуті ікони передали на зберігання у Львів (фото: facebook.com/kr.ubd.lvivregion)

Фахівці встановили, що ікони створено у XIX чи на початку XX століття.

Судячи зі знімків, на щастя, вони суттєво не постраждали, хоча Бахмут перебуває під безперервним ворожим вогнем багато місяців, штурми російських окупантів не припиняються.

Ікони з Бахмута, врятовані військовими ЗСУ (фото: facebook.com/kr.ubd.lvivregion)

За словами заступника декана Філософсько-богословського факультету Українського католицького університету Тараса Тимо, ікони з Бахмута "не дуже древні та унікальні, проте не менш цінні, оскільки їм понад 100 років", - передає Tvoemisto.tv.

"Думаю, що вони мають більше історично-ужиткову цінність, як свідчення народної побожності, і символічну, бо врятовані з чиєїсь оселі в Бахмуті, ніж суто мистецьку чи історичну", - пояснює він.

Ікони з Бахмута передали до Львова для збереження (фото: facebook.com/kr.ubd.lvivregion)

Тимо додав, що на іконах зображені традиційні біблійні сюжети: Христос Вседержитель і Богородиця Знамення та Богородиця Одигітрія, що вказує рукою на дитя.

При цьому є також сюжет західної іконографії, не традиційний, проте характерний для свого часу - це ікона, на якій зображено Ісуса зі знаком влади серед троянд.

Ікони з Бахмута будуть передані на зберігання до Гарнізонного храму у Львові (фото: facebook.com/kr.ubd.lvivregion)