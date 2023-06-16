На чердаке старого волынского храма была найдена уникальная 300-летняя икона Почаевской Божьей Матери (фото)

В чем уникальность находки

Прежде всего, памятка иконописного искусства была создана в 18 веке, поэтому ее возраст составляет примерно 300 лет.

Однако, кроме древности, под изображением иконы Почаевской Божьей Матери может быть другая икона, написанная в 17 веке.

"Учитывая то, что икона в плохом состоянии, сначала нужно расчистить ее от наслоения пыли. После этого икону отвезут на рентген-исследование. В зависимости от исследования будем смотреть, есть ли еще наслоения, потому что есть тенденции, что это может быть", - рассказал музейщик Юрий Велинец в комментарии изданию Район.in.ua.

Уникальную икону нашли в Кресто-Воздвиженском храме села Заболотцы (фото: facebook.com/novovolynsk.city)

Исследования уже начались

Сам Юрий сообщил на своей странице в Facebook, что догадки о наличии еще одной иконы на холсте оказались правдивыми.

"Икона из трех хронологических промежутков с тремя сюжетами. Благодаря кропотливой работе обнаружены такие интересные детали иконы из храма села Гряды. Дальнейшие действия продолжаются, которые постоянно поражают новыми открытиями", - написал он.

Так, на иконе Почаевской Божьей Матери обнаружили элементы 18, начала и середины 20 веков.

Под иконой обнаружили еще одно древнее изображение (фото: facebook.com/YuraVelinets)

Религиозное общество передало памятник в исторический музей Нововолынска. Здесь ее ждут комплексные исследования. Также во время работы в храме ученые провели обследование и обнаружили много деталей, требующих других исследований.