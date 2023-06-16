На горищі старого волинського храму знайшли унікальну 300-річну ікону Почаївської Божої Матері (фото)
Музейники із Нововолинська знайшли унікальну давню ікону Почаївської Божої Матері. Дослідники припускають, що під цією іконою може приховуватися ще одна.
Про це повідомили на сторінці Нововолинської міської ради у Facebook.
У чому унікальність знахідки
Насамперед пам'ятка іконописного мистецтва була створена у 18 столітті, тому її вік становить приблизно 300 років.
Однак, крім стародавності, під зображенням ікони Почаївської Божої Матері, може бути інша ікона, написана у 17 столітті.
"Враховуючи те, що ікона в поганому стані, спочатку потрібно розчистити її від нашарування пилу. Після цього, ікону відвезуть на рентген-дослідження. Залежно від дослідження будемо дивитися, чи є ще нашарування, бо є тенденції, що це може бути", - розповів музейник Юрій Велінець в коментарі виданню Район.in.ua.
Унікальну ікону знайшли в Хресто-Воздвиженському храмі села Заболотці (фото: facebook.com/novovolynsk.city)
Дослідження вже почалися
Сам Юрій повідомив на своїй сторінці у Facebook, що здогадки про наявність ще однієї ікони на полотні виявилися правдивими.
"Ікона з трьох хронологічних проміжків із трьома сюжетами. Завдяки клопіткій роботі виявлено такі ось цікаві деталі ікони із храму села Гряди. Подальші дії тривають, що постійно вражають новими відкриттями", - написав він.
Так, на іконі Почаївської Божої Матері знайшли елементи 18, початку та середини 20 століть.
Під іконою знайшли ще одне давнє зображення (фото: facebook.com/YuraVelinets)
Релігійна громада передала пам'ятку в історичний музей Нововолинська. Тут на неї чекають комплексні дослідження. Також під час роботи в храмі науковці провели обстеження пам'яток і виявили багато деталей, які потребують інших досліджень.
До речі, раніше унікальні старовинні ікони знайшли під завалами в Бахмуті.
Ми також пояснювали, що означає, якщо в домі падає ікона.