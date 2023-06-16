На чердаке старого волынского храма была найдена уникальная 300-летняя икона Почаевской Божьей Матери (фото)
Музейщики из Нововолынска нашли уникальную древнюю икону Почаевской Божьей Матери. Исследователи предполагают, что под этой иконой может скрываться еще одна.
Об этом сообщили на странице Нововолынского городского совета в Facebook.
В чем уникальность находки
Прежде всего, памятка иконописного искусства была создана в 18 веке, поэтому ее возраст составляет примерно 300 лет.
Однако, кроме древности, под изображением иконы Почаевской Божьей Матери может быть другая икона, написанная в 17 веке.
"Учитывая то, что икона в плохом состоянии, сначала нужно расчистить ее от наслоения пыли. После этого икону отвезут на рентген-исследование. В зависимости от исследования будем смотреть, есть ли еще наслоения, потому что есть тенденции, что это может быть", - рассказал музейщик Юрий Велинец в комментарии изданию Район.in.ua.
Уникальную икону нашли в Кресто-Воздвиженском храме села Заболотцы (фото: facebook.com/novovolynsk.city)
Исследования уже начались
Сам Юрий сообщил на своей странице в Facebook, что догадки о наличии еще одной иконы на холсте оказались правдивыми.
"Икона из трех хронологических промежутков с тремя сюжетами. Благодаря кропотливой работе обнаружены такие интересные детали иконы из храма села Гряды. Дальнейшие действия продолжаются, которые постоянно поражают новыми открытиями", - написал он.
Так, на иконе Почаевской Божьей Матери обнаружили элементы 18, начала и середины 20 веков.
Под иконой обнаружили еще одно древнее изображение (фото: facebook.com/YuraVelinets)
Религиозное общество передало памятник в исторический музей Нововолынска. Здесь ее ждут комплексные исследования. Также во время работы в храме ученые провели обследование и обнаружили много деталей, требующих других исследований.
Кстати, ранее уникальные старинные иконы обнаружили под завалами в Бахмуте.
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