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Гордона депортують з Грузії через підтримку Саакашвілі: "це міжнародний скандал"

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Грузія, Середа 27 жовтня 2021 16:27
Гордона депортують з Грузії через підтримку Саакашвілі: "це міжнародний скандал" Фото: Дмитро Гордон (facebook.com/gordondmitry)
Автор: Роман Мирончук

Дмитро Гордон сьогодні, 27 жовтня, прилетів до Грузії і чекав на паспортному контролі в Тбілісі штамп в паспорті. Але йому заборонили в'їзд в країну. При цьому причину так і не назвали.

Про це Гордон розповів в Instagram.

"Однозначно пов'язую це з тим, що напередодні МЗС України звернувся до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі Михайла Саакашвілі. Все, що сталося, - це міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади", - зазначив український журналіст.

Він також додав, що зараз вилітає до Києва тим же літаком, яким прилетів до Тбілісі. Крім того, Дмитро опублікував фото з грузинського аеропорту.

Гордона депортують з Грузії через підтримку Саакашвілі: &quot;це міжнародний скандал&quot;

Дмитро Гордон в аеропорту в Тбілісі (фото: instagram.com/gordondmytro)

Нагадаємо, що Саакашвілі повернувся в Тбілісі 1 жовтня незважаючи на те, що в Грузії він був засуджений до 9 років тюремного ув'язнення. У той же день його затримали місцеві правоохоронці.

Ми також писали про те, що журналісти показали, як виглядає в'язниця, в якій тримають Михайла Саакашвілі. Відомо, що його утримують не в Тбілісі, а в місті Руставі. Екс-президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня. В'язниця №12 знаходиться в 30 кілометрах від грузинської столиці.

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Дмитрий Гордон Грузія
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