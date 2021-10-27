Гордона депортують з Грузії через підтримку Саакашвілі: "це міжнародний скандал"

Дмитро Гордон сьогодні, 27 жовтня, прилетів до Грузії і чекав на паспортному контролі в Тбілісі штамп в паспорті. Але йому заборонили в'їзд в країну. При цьому причину так і не назвали.

"Однозначно пов'язую це з тим, що напередодні МЗС України звернувся до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі Михайла Саакашвілі. Все, що сталося, - це міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади", - зазначив український журналіст.

Він також додав, що зараз вилітає до Києва тим же літаком, яким прилетів до Тбілісі. Крім того, Дмитро опублікував фото з грузинського аеропорту.

Дмитро Гордон в аеропорту в Тбілісі (фото: instagram.com/gordondmytro)