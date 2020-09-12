Гордон рассказал, почему Путин ненавидит Лукашенко: умный и хитрый мужик

Владимир Путин ненавидит Александра Лукашенко из-за того, что "бацька" отказывается создавать союз двух стран - России и Беларуси. Причем обиду президент РФ затаил очень давно.

Такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Гордон утверждает, что отношения между двумя президентами испорчены из-за желания Путина возглавить союз Россия-Беларусь.

"Отношения давно и бесповоротно испорчены. Кроме того, здесь есть личная не просто обида, а ненависть Путина по отношению к Лукашенко. Потому что Путин собирался снова стать президентом. Конституция РФ не позволяет этого сделать, поэтому ему нужен был союз Россия-Беларусь, чтобы он стал его главой. Но Лукашенко, понимает - он умный и хитрый мужик с крестьянской жилкой и хваткой, - что лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе", - заявил Дмитрий Гордон.

Журналист также добавил, что Лукашенко неоднократно отказывал Путину и его предложениям занять должность спикера Госдумы новосозданного союзного государства.

Ранее Дмитрий Гордон рассказал, как Кашпировский научил его гипнозу.

Кстати, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой; почему в некоторых украинских огородах открыли школы, несмотря на запрет правительства и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" первый президент Украины Леонид Кравчук высказался об угрозе национальной безопасности из-за политической конкуренции.

Леонид Кравчук сделал резонансное заявление

В том же выпуске жена кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало предложила нардепу Нестору Шуфричу "забрать Лукашенко себе".

Вероника Цепкало обратилась к Нестору Шуфричу

Еще оппозиционеры заявили, что белорусы не захотят быть частью Российской Федерации.

Вероника Цепкало сделала важное заявление о Беларуси

Кроме того, Шуфрич и другой парламентарий Алексей Гончаренко устроили горячий спор в эфире программы Шустера.

Шуфрич и Гончаренко устроили спор в прямом эфире

Также в эфире рассказали, как Лукашенко грубо нарушил конституцию.

Что грозит Лукашенко за нарушение конституции Беларуси