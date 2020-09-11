В Кремле рассказали, о чем будут говорить Путин и Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 14 сентября, встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Президенты обсудят перспективы продвижения интеграции Беларуси в рамках Союзного государства.
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента РФ.
В ходе переговоров стороны планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития между государствами отношений стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и энергетической сферах.
Напомним, сегодня в Кремле подтвердили дату предстоящего визита белорусского президента в Россию.
Ранее Лукашенко заявлял о намерениях решить с Путиным "наболевшие вопросы".
Кроме того, президент Беларуси пообещал сохранить "общее отечество" с Путиным.