Горчит селедка с луком? Этот простой лайфхак поможет вам исправить блюдо

Опытные повара утверждают, что причина горечи в этом блюде почти всегда кроется в луке. А вот сама рыба или масло – крайне редко могут дать такой эффект.

Если вы готовите селедку под шубой или в качестве отдельного блюда, то стоит помнить о том, что лук не должен портить или забивать вкус селедки.

Часто он дает горечь, если его нарезают механическим способом – с помощью овощерезки или кухонного комбайна.

При этом горечь лука очень быстро выходит на поверхность и портит приятный вкус селедки. Поэтому, резать лук для этого блюда нужно только вручную.

Вторая причина – неправильная обработка лука. А точнее – ее отсутствие. Убрать горечь можно очень просто – ошпарить нарезанную луковицу кипятком.

Эта процедура полностью уберет из лука горечь и улучшит его вкусовые качества – он станет более мягким и вкусным.

Ну и последняя причина – качество самого лука. При нарезке стоит попробовать небольшой кусочек, чтобы убедиться в его пригодности для селедки.