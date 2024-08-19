Горбунов замилував світлинами з найменшим сином у його день народження: рідкісні фото

Горбунов із молодшим сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведучий згадав момент, коли його другий син з'явився на світ.

"Рівно 3 роки, як о 5:05 ранку 19 серпня, на Яблуневий Спас, я перерізав тобі пуповину! Наш наймолодший! Наше янголятко! Наш Данило!" - підписав публікацію Горбунов.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Також він поділився першими досягненнями своєї дитини та побажав їй жити у мирній та процвітаючій країні.

Син ведучого (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Наш розумник, який почав розмовляти у 2 роки! Ми з мамою найщасливіші, що ти у нас є! Рости здоровим, сину, у мирній, багатій та успішній Україні!" - зазначив ведучий.

Юрій Горбунов з синами (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов не забув і про маму Данила - свою дружину Катю Осадчу. Він подякував їй за таке диво.

На знімках маленький Данило зі своїми батьками, а також зі старшим братом - 7-річним Іваном. Продюсер показав кілька архівних фото, на яких малюкові декілька місяців, а також світлини з білявим хлопчиком, що вже підріс та весело проводить час зі своєю родиною.

Сімейне фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Як відреагували підписники Юрія Горбунова

Фоловери телеведучого відразу почали коментувати публікацію, бажаючи малюкові всього найкращого, а також відзначили щасливий вигляд Горбунова в шлюбі з Осадчою:

"Юрію, вам дуже личить щастя. Коли у вас з'явилися Катя та дітки, ваші очі постійно усміхаються".

"Вітаю з днем народження! Бажаю мирного неба над головою, здоров'я та щастя!".

"Така булочка, які милі фото. Вітаю синочка".

"Як приємно бачити щасливу родину. Серце радіє, коли батько так любить і піклується про синочків. Я із заздрістю дивлюся на цю пару. Він любить її, а вона у свою чергу дарує щастя всім. Бажаю успіхів вашим синочкам. Віримо у перемогу".

Горбунов із сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Своїми спогадами поділилася і Катя Осадча. Вона зазначила, що планувала народити на початку вересня, проте малюк вирішив усе зробити по-своєму та з'явився майже на 2 тижні раніше.

Скриншот (instagram.com/kosadcha)

Також телеведуча поділилася, як вона з пригодами добиралася до пологового будинку із середнім сином Іваном.

Скриншот (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов та Катя Осадча виховують трьох синів: старшого сина Іллю телеведуча народила у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком, а молодших Івана та Данила - від Горбунова. Пара тривалий час приховувала свій роман, а одружилася лише на початку 2017 року, за кілька тижнів до появи Івана.