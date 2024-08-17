Наталка Денисенко показала довгоочікувану зустріч з чоловіком-військовим та зворушила мережу (фото)
Наталка Денисенко, яка раніше коментувала тему свого схуднення, показала романтичне фото з чоловіком Андрієм Федінчиком. Обранець акторки, як відомо, з початком повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати країну, а тому зустрічі стали для них справжньою довгоочікуваною радістю.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості розповідає, що саме вона показала та як відреагували підписники.
Наталка Денисенко показалася з чоловіком
На опублікованому в мережі кадрі можна побачити, що зірка українських фільмів та серіалів неабияк щаслива. Пара побачилася вперше за останні кілька місяців - до цього їхня зустріч була у квітні.
"Без зайвих слів. Мій найщасливіший вираз обличчя від квітня місяця!" - залишила Наталка лаконічний підпис до романтичного кадру.
Денисенко показала зустріч з чоловіком (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Також в інших stories відома українка показала, як зустрічала коханого смачними стравами.
"Просто привітайте мене. Мій найкращий чоловік поряд зі мною!" - написала Денисенко в іншій stories.
Акторка зворушила мережу романтичними кадрами (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Реакція мережі
Колеги та шанувальники щиро пораділи за возз'єднання родини. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних слів, адресованих парі. Ось деякі з них:
- "Насолоджуйтеся моментом!"
- "Мої голуб'ята, зустрілись! Плачу"
- "Найцінніші хвилини, коли квартира перетворюється на воєнторг, але це приносить тільки щастя"
- "Як зворушливо, до мурах"
- "Дуже милі! Щиро радію за вас"
- "Які ви красиві та класні"
- "Це дуже зворушливо! Яке щастя"
- "Радіємо разом з вами"
- "Вітаю і радію, щиро радію"
- "Ось так виглядає щастя".
До слова, Андрій Федінчик у 2022 році, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, спершу поповнив ряди тероборони Житомира, а згодом перевівся до лав ЗСУ.
У соцмережах його обраниця ділиться зворушливими кадрами, коли той при приїжджає на вихідні чи у довгоочікувану відпустку.
Пара виховує сина Андрія (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Шлюб з Денисенко - другий для актора-захисника. Вони познайомилися на зйомках серіалу, де грали закохану пару. Відіграли кілька весільних церемоній, і одна з них пройшла на Мальдівах. Восени 2017 року у пари народився син Андрій.
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