Наталка Денисенко показала довгоочікувану зустріч з чоловіком-військовим та зворушила мережу (фото)

Наталка Денисенко, яка раніше коментувала тему свого схуднення , показала романтичне фото з чоловіком Андрієм Федінчиком. Обранець акторки, як відомо, з початком повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати країну, а тому зустрічі стали для них справжньою довгоочікуваною радістю.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості розповідає, що саме вона показала та як відреагували підписники.

Наталка Денисенко показалася з чоловіком

На опублікованому в мережі кадрі можна побачити, що зірка українських фільмів та серіалів неабияк щаслива. Пара побачилася вперше за останні кілька місяців - до цього їхня зустріч була у квітні.

"Без зайвих слів. Мій найщасливіший вираз обличчя від квітня місяця!" - залишила Наталка лаконічний підпис до романтичного кадру.

Денисенко показала зустріч з чоловіком (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Також в інших stories відома українка показала, як зустрічала коханого смачними стравами.

"Просто привітайте мене. Мій найкращий чоловік поряд зі мною!" - написала Денисенко в іншій stories.

Акторка зворушила мережу романтичними кадрами (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники щиро пораділи за возз'єднання родини. У коментарях під постом вони залишили чимало приємних слів, адресованих парі. Ось деякі з них:

"Насолоджуйтеся моментом!"

"Мої голуб'ята, зустрілись! Плачу"

"Найцінніші хвилини, коли квартира перетворюється на воєнторг, але це приносить тільки щастя"

"Як зворушливо, до мурах"

"Дуже милі! Щиро радію за вас"

"Які ви красиві та класні"

"Це дуже зворушливо! Яке щастя"

"Радіємо разом з вами"

"Вітаю і радію, щиро радію"

"Ось так виглядає щастя".

До слова, Андрій Федінчик у 2022 році, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, спершу поповнив ряди тероборони Житомира, а згодом перевівся до лав ЗСУ.

У соцмережах його обраниця ділиться зворушливими кадрами, коли той при приїжджає на вихідні чи у довгоочікувану відпустку.

Пара виховує сина Андрія (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Шлюб з Денисенко - другий для актора-захисника. Вони познайомилися на зйомках серіалу, де грали закохану пару. Відіграли кілька весільних церемоній, і одна з них пройшла на Мальдівах. Восени 2017 року у пари народився син Андрій.