4 українські зірки, які взяли в дружини жінку з дитиною
Нерідко чоловіки уникають вступати у стосунки з жінками, в яких є діти від минулих шлюбів. Однак в українському шоу-бізнесу є чимало прикладів, коли чоловіки з любов'ю та відданістю виховували дітей своїх коханих, як власних.
Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Юрій Горбунов
Юрій Горбунов був одружений двічі, і обидві його дружини мають дітей від попередніх стосунків.
Свою першу дружину Людмилу та її доньку шоумен не просто прийняв у своє життя, а й офіційно удочерив дівчинку, виховавши її як рідну.
Зараз вона вже доросла, має власну сім'ю і підтримує тісні стосунки з Юрієм.
Нині телеведучий перебуває у шлюбі з Катею Осадчею, яка теж має сина від першого шлюбу. Хоча Ілля вже дорослий і навчається за кордоном, ведучому вдалося налагодити з ним добрі стосунки.
Юрій Горбунов і Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Потап
Репер Потап уперше зв'язав себе узами шлюбу у 18 років. Його обраницею стала 23-річна Ірина Горова, яка на той момент уже була розлучена і виховувала 6-річну доньку.
Незважаючи на молодий вік, Олексій прийняв дівчинку як рідну і став для неї хорошим батьком. Після 15 років спільного життя співак і продюсерка розлучилися, але він продовжує підтримувати стосунки з падчеркою.
Потап з патчеркою і сином (фото: instagram.com/realpotap)
Віталій Борисюк
Віталій Борисюк та Ольга Сумська разом уже майже три десятиліття. На початку їхніх стосунків акторка була заміжня і виховувала маленьку доньку, але це не завадило парі створити міцну родину. Борисюк став чудовим батьком для Тоні Паперної.
Ольга Сумська з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/olgasumska)
Олександр Пономарьов
Народний артист України Олександр Пономарьов двічі був одружений. У шлюбі з першою дружиною Оленою Мозговою співак прожив 10 років. За цей час у них народилася донька Євгенія.
Однак до знайомства з виконавцем донька композитора Миколи Мозгового перебувала у цивільному шлюбі з чоловіком на ім’я Дмитро, від якого у продюсерки народилась донька Зоя.
Біологічний батько дівчини не підтримував офіційних стосунків із нею і розійшовся з Оленою ще до її народження. Олександр Пономарьов фактично став батьком для Зої і виховував її.
Олександр Пономарьов і Зоя Мозгова (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
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