4 українські зірки, які взяли в дружини жінку з дитиною

Нерідко чоловіки уникають вступати у стосунки з жінками, в яких є діти від минулих шлюбів. Однак в українському шоу-бізнесу є чимало прикладів, коли чоловіки з любов'ю та відданістю виховували дітей своїх коханих, як власних.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов був одружений двічі, і обидві його дружини мають дітей від попередніх стосунків.

Свою першу дружину Людмилу та її доньку шоумен не просто прийняв у своє життя, а й офіційно удочерив дівчинку, виховавши її як рідну.

Зараз вона вже доросла, має власну сім'ю і підтримує тісні стосунки з Юрієм.

Нині телеведучий перебуває у шлюбі з Катею Осадчею, яка теж має сина від першого шлюбу. Хоча Ілля вже дорослий і навчається за кордоном, ведучому вдалося налагодити з ним добрі стосунки.

Юрій Горбунов і Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Потап

Репер Потап уперше зв'язав себе узами шлюбу у 18 років. Його обраницею стала 23-річна Ірина Горова, яка на той момент уже була розлучена і виховувала 6-річну доньку.

Незважаючи на молодий вік, Олексій прийняв дівчинку як рідну і став для неї хорошим батьком. Після 15 років спільного життя співак і продюсерка розлучилися, але він продовжує підтримувати стосунки з падчеркою.

Потап з патчеркою і сином (фото: instagram.com/realpotap)

Віталій Борисюк

Віталій Борисюк та Ольга Сумська разом уже майже три десятиліття. На початку їхніх стосунків акторка була заміжня і виховувала маленьку доньку, але це не завадило парі створити міцну родину. Борисюк став чудовим батьком для Тоні Паперної.

Ольга Сумська з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/olgasumska)

Олександр Пономарьов

Народний артист України Олександр Пономарьов двічі був одружений. У шлюбі з першою дружиною Оленою Мозговою співак прожив 10 років. За цей час у них народилася донька Євгенія.

Однак до знайомства з виконавцем донька композитора Миколи Мозгового перебувала у цивільному шлюбі з чоловіком на ім’я Дмитро, від якого у продюсерки народилась донька Зоя.

Біологічний батько дівчини не підтримував офіційних стосунків із нею і розійшовся з Оленою ще до її народження. Олександр Пономарьов фактично став батьком для Зої і виховував її.

Олександр Пономарьов і Зоя Мозгова (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)