Google запускає масштабне оновлення Chrome. Що зміниться для українців

Безпека

Чи не основною метою нових оновлень є проактивна перевірка безпеки.

Відтепер Chrome Safety Check на настільному комп'ютері працюватиме у фоновому режимі та надсилатиме проактивні сповіщення, коли виявить, що пароль у браузері зламано або якщо встановлене вами розширення є зловмисним програмним забезпеченням.

Налаштування приватності й безпеки (скріншот: Google)

Дозволи

Перевірка безпеки Chrome також автоматично скасовуватиме дозвіл, який ви, можливо, давно надали певному сайту, але який впродовж деякого часу не використовували.

Це допоможе гарантувати, що сайт, яким ви більше не користуєтеся, не отримуватиме доступу до місцезнаходження чи мікрофона.

Крім того, коли сайт, з яким ви мало працюєте, надсилатиме багато сповіщень, перевірка безпеки запитає, чи хочете ви їх вимкнути їх.

Пам'ять

Ще один аспект оновлення стосується режиму заощадження пам'яті Chrome. Відтепер він міститиме більше інформації, якщо ви наведете курсор на вкладку.

Можна, зокрема, вказати, які саме сайти не повинні переходити у "сплячий" режим.

Він також дозволить зберігати групи вкладок і потім синхронізувати їх з іншими настільними пристроями, щоб продовжити роботу з того місця, де ви зупинилися.

Групи вкладок можна переміщати й змінювати (скріншот: Google)