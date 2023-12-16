Відомий браузер отримав "тривожну кнопку". Кому й навіщо вона потрібна

Якщо ви думали, що так звані "тривожні кнопки" бувають лише для миттєвого виклику охоронців чи поліції під час виникнення надзвичайної ситуації, то це - не так. Нещодавно "тривожну кнопку" облаштували на браузері під назвою Opera GX.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про Opera GX та для чого його користувачам "тривожна кнопка". При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Opera, Blogs Opera.