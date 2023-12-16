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Відомий браузер отримав "тривожну кнопку". Кому й навіщо вона потрібна

Субота 16 грудня 2023 10:22
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Відомий браузер отримав "тривожну кнопку". Кому й навіщо вона потрібна "Тривожна кнопка" на комп'ютері - дещо незвично (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Якщо ви думали, що так звані "тривожні кнопки" бувають лише для миттєвого виклику охоронців чи поліції під час виникнення надзвичайної ситуації, то це - не так. Нещодавно "тривожну кнопку" облаштували на браузері під назвою Opera GX.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про Opera GX та для чого його користувачам "тривожна кнопка".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Opera, Blogs Opera.

Що відомо про браузер

Opera GX - оригінальна версія браузера, створена норвезькою компанією Opera Software спеціально для геймерів (для операційних систем Microsoft Windows, macOS, Android та iOS).

У ній реалізовані унікальні функції та незвичайний стиль.

Серед основних переваг Opera GX варто згадати:

  • обмеження використання ресурсів ЦП, оперативної пам’яті та мережевого трафіка (це допомагає грати й переглядати вебсторінки з максимальною зручністю)
  • спеціальний "геймерський" стиль
  • широкі можливості налаштування та персоніфікації
  • ексклюзивні вбудовані функції
  • синхронізацію настільної та мобільної версій за допомогою функції обміну файлами Flow
  • вбудований блокувальник реклами (у мобільному браузері)

Відомий браузер отримав &quot;тривожну кнопку&quot;. Кому й навіщо вона потрібна

Браузер дійсно має незвичний вигляд (скріншот: opera.com)

Як працює "тривожна кнопка"

У зверненні до користувачів у блозі Opera зазначається, що "тривожну кнопку" у браузері створено для того, щоб нікого не "спіймали на гарячому".

Після натискання клавіші F12 "тривожна кнопка" активується:

  • вимикає звук
  • призупиняє відтворення з усіх вкладок
  • відкриває нове вікно із "безпечним" вмістом (яке можна обрати самому)

Для того, щоб повернути всі вкладки до "попереднього стану", користувачеві потрібно ще раз натиснути F12.

Уточнюється, що для активації "тривожної кнопки" потрібно спершу ввімкнути опцію "Early Bird" у налаштуваннях браузера.

Escape tricky situations with the new Panic Button from Opera GX!

Таке нововведення насправді неоднозначне (скріншот: blogs.opera.com)

Нагадаємо, раніше Google випустила екстрене оновлення для Chrome та закликала користувачів терміново оновити браузер.

Крім того, на YouTube з'явилася можливість грати в ігри, але не для всіх.

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