Google випустила екстрене оновлення для Chrome та закликає терміново оновити браузер: в чому проблема

Google випустила термінове оновлення безпеки для браузера Chrome, яке призначене для усунення вразливості нульового дня у версіях програми для операційних систем Windows, macOS та Linux. Всім користувачам рекомендується встановити це оновлення якнайшвидше.

За інформацією служби підтримки Chrome Releases, вразливість активно використовується хакерами. У зв'язку з цим компанія вжила заходів до негайного створення патчу, не відкладаючи процесу розробки.

Згідно з даними, патч включає сім виправлень безпеки, причому найбільш критичним з них є CVE-2023-6345. Це виправлення пов'язане з проблемою цілісного переповнення у графічній бібліотеці Skia 2D, яка використовується в Chrome, Chrome OS, Android, Flutter та інших програмних продуктах.

Як оновити користувачам Chrome браузер

Відкрийте Chrome

У меню браузера виберіть "Довідка", а потім "Про Google Chrome"

Натисніть "Перезапустити"

Якщо браузер вже оновився автоматично, перезапуск не потрібно

Без встановленого оновлення безпеки браузер залишається вразливим для атак хакерів, результатом яких може стати як збій роботи, так і виконання кіберзлочинцем довільного коду на комп'ютері жертви. Викликає особливу тривогу, що в 2023 році це вже шоста виявлена вразливість нульового дня в Google Chrome.