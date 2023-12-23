Google запускает масштабное обновление Chrome. Что изменится для украинцев

Google в ближайшее время запускает несколько обновлений своего бесплатного браузера Chrome для компьютера.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что изменится для пользователей.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Google, TechCrunch.
Основной целью новых обновлений является проактивная проверка безопасности.
Теперь Chrome Safety Check на настольном компьютере будет работать в фоновом режиме и отправлять проактивные уведомления, когда обнаружит, что пароль в браузере взломан или если установленное вами расширение является вредоносным программным обеспечением.
Настройки конфиденциальности и безопасности (скриншот: Google)
Проверка безопасности Chrome также автоматически отменит разрешение, которое вы, возможно, давно предоставили определенному сайту, но который в течение некоторого времени не использовали.
Это поможет гарантировать, что сайт, которым вы больше не пользуетесь, не будет получать доступ к местонахождению или микрофону.
Кроме того, когда сайт, с которым вы мало работаете, будет посылать много уведомлений, проверка безопасности спросит, хотите ли вы отключить их.
Еще один аспект обновления относится к режиму сбережения памяти Chrome. Теперь он будет содержать больше информации, если вы наведете курсор на вкладку.
Можно, в частности, указать, какие сайты не должны переходить в "спящий" режим.
Он также позволяет сохранять группы вкладок и затем синхронизировать их с другими настольными устройствами, чтобы продолжить работу с того места, где вы остановились.
Группы вкладок можно перемещать и изменять (скриншот: Google)
Напомним, недавно Google выпустила экстренное обновление для Chrome и призвала пользователей срочно обновить браузер.
Читайте также, какой известный браузер получил "тревожную кнопку".