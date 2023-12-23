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Google запускает масштабное обновление Chrome. Что изменится для украинцев

Качественные обновления - залог безопасности (фото: unsplash.com)
Автор: Ирина Костенко

Google в ближайшее время запускает несколько обновлений своего бесплатного браузера Chrome для компьютера.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что изменится для пользователей.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Google, TechCrunch.

Безопасность

Основной целью новых обновлений является проактивная проверка безопасности.

Теперь Chrome Safety Check на настольном компьютере будет работать в фоновом режиме и отправлять проактивные уведомления, когда обнаружит, что пароль в браузере взломан или если установленное вами расширение является вредоносным программным обеспечением.

Настройки конфиденциальности и безопасности (скриншот: Google)

Разрешения

Проверка безопасности Chrome также автоматически отменит разрешение, которое вы, возможно, давно предоставили определенному сайту, но который в течение некоторого времени не использовали.

Это поможет гарантировать, что сайт, которым вы больше не пользуетесь, не будет получать доступ к местонахождению или микрофону.

Кроме того, когда сайт, с которым вы мало работаете, будет посылать много уведомлений, проверка безопасности спросит, хотите ли вы отключить их.

Память

Еще один аспект обновления относится к режиму сбережения памяти Chrome. Теперь он будет содержать больше информации, если вы наведете курсор на вкладку.

Можно, в частности, указать, какие сайты не должны переходить в "спящий" режим.

Он также позволяет сохранять группы вкладок и затем синхронизировать их с другими настольными устройствами, чтобы продолжить работу с того места, где вы остановились.

Группы вкладок можно перемещать и изменять (скриншот: Google)

Напомним, недавно Google выпустила экстренное обновление для Chrome и призвала пользователей срочно обновить браузер.

Читайте также, какой известный браузер получил "тревожную кнопку".

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