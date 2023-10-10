Google виключила з Android 14 чотири корисні функції перед релізом: які саме

Компанія Google зробила зміни в Android 14, вилучивши кілька планованих нововведень перед його релізом. Ця оновлена версія ОС відзначається розширеними налаштуваннями, подовженим часом автономної роботи і вдосконаленою роботою на великих екранах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про сучасні технології Makeusof .

За інформацією джерела, Google спочатку планувала включити в Android 14 чотири корисні функції, але в останній момент вирішила відмовитися від них.

Клонування додатків

Ця функція, яка була розглянута для включення в "чистий" Android 14, дозволяла б користувачам використовувати два облікові записи месенджерів і соціальних мереж на одному смартфоні.

Android 14 готувався додати функцію клонування додатків (фото: twitter/MishaalRahman)

Dynamic Island

Планувалося, що Android 14 отримає вбудовану підтримку багатофункціонального динамічного острівця у верхній частині екрана, що могло б відобразити виріз фронтальної камери, який зазвичай розташовується по центру дисплея або в кутку.

Вбудований антивірус

Інсайдери стверджували, що в Android 14 з'явиться механізм для виявлення і видалення шкідливого програмного забезпечення, але ця опція також була вилучена.

Супутниковий зв'язок

Планувалося, що Android 14 отримає власний інтерфейс для надсилання коротких повідомлень через супутник, що полегшало б інтеграцію супутникового зв'язку у смартфони. Однак цю функція також вилучили.

Якби всі ці функції були включені до Android 14, ця версія ОС могла б перевершити iOS за функціональністю. Наприклад, нативна підтримка функцій iPhone, таких як Dynamic Island і супутниковий зв'язок, зробила б їх доступними для користувачів Android, а опція клонування додатків дозволила б їм використовувати декілька облікових записів на одному смартфоні.

Чи з'являться ці функції у майбутніх оновленнях

Цікаво, що багато з цих функцій було помічено в попередній версії Android 14. Це змушує задуматися, чому Google вирішила прибрати їх до того, як вони були повністю готові. Є надія, що вони дебютують у майбутніх версіях Android.