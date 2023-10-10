Google исключила из Android 14 четыре полезных функции перед релизом: какие именно

Компания Google произвела изменения в Android 14, изъяв несколько планируемых новшеств перед его релизом. Эта обновленная версия ОС отличается расширенными настройками, удлиненным временем автономной работы и усовершенствованной работой на больших экранах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о современных технологиях Makeusof .

По информации источника, Google поначалу планировала включить в Android 14 четыре полезных функции, но в последний момент решила отказаться от них.

Клонирование приложений

Эта функция, которая была рассмотрена для включения в "чистый" Android 14, позволяла пользователям использовать две учетные записи мессенджеров и социальных сетей на одном смартфоне.

Android 14 готовился добавить функцию клонирования приложений (фото: twitter/MishaalRahman)

Dynamic Island

Планировалось, что Android 14 получит встроенную поддержку многофункционального динамического островка в верхней части экрана, что могло бы отразить вырез фронтальной камеры, обычно располагающийся по центру дисплея или в углу.

Встроенный антивирус

Инсайдеры утверждали, что у Android 14 появится механизм для обнаружения и удаления вредоносного ПО, но эта опция также была удалена.

Спутниковая связь

Планировалось, что Android 14 получит собственный интерфейс для отправки коротких сообщений через спутник, что облегчило бы интеграцию спутниковой связи в смартфоны. Однако эту функцию также удалили.

Если бы все эти функции были включены в Android 14, эта версия операционной системы могла бы превзойти iOS по функциональности. К примеру, нативная поддержка функций iPhone, таких как Dynamic Island и спутниковая связь, сделала бы их доступными для пользователей Android, а опция клонирования приложений позволила бы им использовать несколько аккаунтов на одном смартфоне.

Появятся ли эти функции в будущих обновлениях

Интересно, что многие из этих функций были замечены в предыдущей версии Android 14. Это заставляет задуматься, почему Google решила убрать их до того, как они были полностью готовы. Есть надежда, что они дебютируют в будущих версиях Android.