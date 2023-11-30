Google шукає для України нового регіонального директора: які умови вакансії
Після звільнення Дмитра Шоломка, який керував українським підрозділом Google упродовж останніх 17 років, у компанії Google Ukraine з'явилася вакансія на посаду директора. З метою безпеки передбачена можливість роботи з польського офісу, але також допускається перебування в Києві.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на опис вакансії в американській соціальній мережі для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn.
Основні вимоги до потенційних кандидатів
- досвід у загальному комерційному управлінні у сфері технологій, реклами чи онлайн
- досвід роботи у багатонаціональному середовищі
- вміння вільно спілкуватися українською та англійською мовами
"Як регіональний директор ви керуватимете комерційною командою. Ви будете лідером міжфункціональної команди і представлятимете всі аспекти Google в Україні. Ви впливатимете на те, як компанії, уряд та споживачі ставляться до Google", - повідомляється у вакансії.
"Ваші знання онлайн-медіа та цифрових технологій у поєднанні з навичками спілкування та аналітичними здібностями будуть впливати на розвиток нових та наявних компаній", - йдеться в описі вакансії.
Обов'язки регіонального директора включають
- бути внутрішнім та зовнішнім представником Google в Україні, використовувати свої зв'язки у бізнес-спільнотах та з вищим керівництвом
- розробка бізнес-плану та стратегії, а також готовність відповідати за комерційну діяльність Google
- управління організацією Large Customer Sales (LCS) в Україні та тісна взаємодія з рекламодавцями та агентствами, що створюють успішні бізнеси та бренди
- забезпечення зростання бізнесу, сфокусованого на великих рекламодавцях та партнерах екосистеми
- представлення Google на ринку поза діловими відносинами
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