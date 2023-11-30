ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Google шукає для України нового регіонального директора: які умови вакансії

Четвер 30 листопада 2023 14:40
UA EN RU
Google шукає для України нового регіонального директора: які умови вакансії Google шукає нового регіонального директора для України (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Після звільнення Дмитра Шоломка, який керував українським підрозділом Google упродовж останніх 17 років, у компанії Google Ukraine з'явилася вакансія на посаду директора. З метою безпеки передбачена можливість роботи з польського офісу, але також допускається перебування в Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на опис вакансії в американській соціальній мережі для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn.

Основні вимоги до потенційних кандидатів

  • досвід у загальному комерційному управлінні у сфері технологій, реклами чи онлайн
  • досвід роботи у багатонаціональному середовищі
  • вміння вільно спілкуватися українською та англійською мовами

"Як регіональний директор ви керуватимете комерційною командою. Ви будете лідером міжфункціональної команди і представлятимете всі аспекти Google в Україні. Ви впливатимете на те, як компанії, уряд та споживачі ставляться до Google", - повідомляється у вакансії.

"Ваші знання онлайн-медіа та цифрових технологій у поєднанні з навичками спілкування та аналітичними здібностями будуть впливати на розвиток нових та наявних компаній", - йдеться в описі вакансії.

Обов'язки регіонального директора включають

  • бути внутрішнім та зовнішнім представником Google в Україні, використовувати свої зв'язки у бізнес-спільнотах та з вищим керівництвом
  • розробка бізнес-плану та стратегії, а також готовність відповідати за комерційну діяльність Google
  • управління організацією Large Customer Sales (LCS) в Україні та тісна взаємодія з рекламодавцями та агентствами, що створюють успішні бізнеси та бренди
  • забезпечення зростання бізнесу, сфокусованого на великих рекламодавцях та партнерах екосистеми
  • представлення Google на ринку поза діловими відносинами

Раніше ми писали, що Google почне видаляти деякі облікові записи.

А ще у нас є матеріал про те, що компанія Google запроваджує штучний інтелект (ШІ) у свою пошукову систему.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google