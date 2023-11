Революція від Google. Що таке генеративний пошук та як він змінить інтернет

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація з офіційного блогу Google, публікації Reuters, The New York Times, Financial Times, профільних видань The Verge, Geekflare, Medium та Search Engine Land.

Про інтеграцію штучного інтелекту в Google стало відомо у травні. На весняній презентації для Reuters компанія показала приклад: у відповідь на запит "погода у Сан-Франциско" пошуковик видав стандартну інформацію та прогноз на кілька днів. А вже відповідаючи на питання, що краще одягнути, система порадила сорочку, легкий светр або куртку.

Декілька місяців проходило обмежене тестування, в рамках якого відстежувалася якість, швидкість та вартість результатів пошуку. Нещодавно система стала доступна для користувачів у США та Великобританії, поступово обростаючи новими функціями.

Зокрема рекламодавці вже можуть безкоштовно генерувати зображення товарів за допомогою сервісу Product Studio. Це заощаджує час та скорочує витрати на послуги професійних фоторедакторів. Хоча якість зображень, що генеруються, викликає питання, оскільки ШІ може використовувати контент, захищений авторським правом. Google заявляє, що інформація про автора збережеться у метаданих.

"Нова Product Studio, розроблена з урахуванням принципів штучного інтелекту Google, відкриває можливості компаніям будь-якого розміру, допомагаючи їм легко створювати унікальні зображення", - заявив представник компанії Метт Мадрігал.

Про те, коли Google розширить мовну підтримку та зробить Search Generative Experience доступним для українців, поки що невідомо.

Що таке генеративний пошук

Генеративний пошук з використанням ШІ - це наступна стадія у розвитку онлайн-пошуку. Штучний інтелект вплинув на наше життя з моменту запуску персональних помічників, таких як Siri, Google Assistant і т.д. Потім він увійшов в індустрію мультимедіа, щоб створювати текст, зображення, відео та аудіо на основі ключових слів або інструкцій - це ChatGPT, Midjourney та інші.

Звичайно, той факт, коли ШІ почне впливати на пошук у всесвітньому павутинні, залишався лише питанням часу. Google у цьому сенсі не є першопрохідником. Ще до нього, як мінімум, пошуковик Bing від Microsoft запровадив свою схожу технологію.

Фото: стандартний пошук не створює контент та видає список сайтів на основі певних алгоритмів (Getty Images)

Генеративний пошук створює контент з урахуванням наявних зразків. І якщо він стане популярним і доступним, онлайн пошук, яким ми його знали протягом десятиліть, повністю зміниться.

Традиційний пошук в інтернеті є ручним процесом. Користувачу потрібно ввести запит або ключове слово, пошукова система сканує веб-сайти та видає відповідь відповідно до своїх алгоритмів.

На видачу впливають авторитет веб-сайту, розмір аудиторії, якість сторінок та інші параметри. Пошуковик надає рейтинг кожному сайту, і чим вищий рейтинг, тим ближче до верхньої частини сторінки результатів він з'явиться. Традиційна система не створює контент, а знаходить його на декількох сайтах, після чого користувач має самостійно перейти за посиланням.

Генеративний пошук видає не тільки посилання: ШІ аналізує всі результати пошуку, генерує контент та показує його у браузері. Якщо це стане новою нормою, варто готуватися до наступного:

відповіді на запит багато в чому залежатимуть від поляризації компанії (в даному випадку Google)

завантаження отриманої інформації на свій сайт може порушувати авторські права

різко скоротяться зусилля з онлайн-пошуку, через що сайти втратять трафік і дохід від контекстної реклами

Як це працює у Google

Припустимо, вам потрібно знайти агентство з вигулу собак. Критерії відбору можуть бути різноманітними - від репутації до місця розташування. При стандартному пошуку не можна все це просто завесту в строку - спочатку треба знайти послугу у вашому районі, визначитися з конкретним агентством, зайти на сайт і вивчити відгуки.

Генеративний пошук дозволяє отримати розгорнуту діалогову відповідь, відображаючи її у верхній частині сторінки. Як стверджують у Google, це покращує якість пошуку, скорочує ручну роботу та дає доступ до найкращих ресурсів в інтернеті.

Мета в тому, щоб дозволити користувачам ставити складні питання самій пошуковій системі Google, не вдаючись до сторонніх інструментів ШІ. Отримана відповідь має бути схожою на те, якби ви розмовляли з експертом у потрібній галузі. В принципі, досвід можна порівняти з пропозицією від ChatGPT. Який, втім, не може знаходити свіжу інформацію та обробляти запити з декількома змінними, а SGE на це здатний.

SGE формує коротке резюме, яке дає загальне уявлення про пошуковий запит. Наприклад, якщо ви ввели запит "Що таке теорія еволюції Чарльза Дарвіна?"

Фото: відповідь на запит за допомогою Search Generative Experience (geekflare.com)

Після ознайомлення з теорією можна поставити уточнюючі питання або перейти на веб-сайти, які вибрала система. Google Search AI також дає можливості повністю діалогового пошуку. Над та під вихідним запитом будуть показані наступні кнопки виклику: Converse (діалог) та Ask a follow-up (запит додаткової інформації). Натиснувши їх, відкривається чат, у якому ШІ дає відповіді інші питання.

Крім того, відкриваються нові можливості у нішевому пошуку. Наприклад, при запиті "кращі Apple AirPods" система видає таке.

Фото: нішевий пошук за допомогою Search Generative Experience (geekflare.com)

Генеративна панель підкаже, на які характеристики потрібно звернути увагу при покупці, назве пункти доставки, надасть ціни та відгуки. Цей розділ створено на основі Google Shopping Graph для досягнення найкращих результатів покупки.

Користувач, як і раніше, бачать контекстну рекламу, а бренди зберігають можливість просувати свої продукти та послуги через пошукову систему. Також SGE пропонує креативні відповіді, які не можна отримати у пошуку. Зокрема, при купівлі якогось товару система може порадити, як краще продемонструвати його у соціальних мережах.

Як почати користуватися

Необхідно зареєструватися в бета-тесті в Google Search Labs під своїм обліковим записом в Google. Потім приєднатися до бажаного проекту в Labs. Для використання SGE треба перейти вниз до розділу "Допоможіть сформувати майбутнє інформації" та приєднатися до списку очікування. Після чого зареєструватися, згідно з інструкціями, і дочекатися підтвердження доступу до проекту Labs.

Потім Google приймає до проекту SGE. Важливий момент - технологія знаходиться на ранній стадії та доступна лише на території США та Великобританії. Якщо ви намагалися зареєструватись з інших місць, система відмовить. Хоча можна отримати доступ до веб-сайту Labs With Google за допомогою VPN.

Щоб активувати генеративний пошук, слід увімкнути цю функцію. Для цього треба перейти на Search Labs за посиланням у запрошенні (на email) і перемістити відповідний перемикач праворуч, а також погодитися з умовами у спливаючому вікні. Після цього функція активується в обліковому записі і наступний пошук на екрані Google Search буде здійснюватися із застосуванням штучного інтелекту.

Можна не тільки шукати інформацію, а й створювати зображення, як у випадку з генератором Midjourney. Достатньо ввести щось на кшталт "намалюй капібару-кухаря, яка готує сніданок", і станеться магія. Причому безкоштовно, на відміну інших конкурентів.

Фото: генерація зображень у SGE (theverge.com)

Зображення можна відредагувати з урахуванням більш конкретних побажань, експортувати та використовувати будь-де. Представник Google Хема Бударажу стверджує, що інструмент не повинен генерувати контент, який порушує політику компанії. Також, принаймні, на початковому етапі заборонено створювати фотореалістичні зображення відомих людей.

Недоліки та ризики. Що чекає на контент-мейкерів та онлайн ЗМІ

Одним з основних недоліків є швидкість - пошук із використанням штучного інтелекту працює надто повільно. Швидкість завантаження анімації може розчарувати тих, хто звик отримувати швидкі результати від Google. Це може призвести до погіршення користувацького досвіду.

Ще одним недоліком називають точність. Система перебуває в експериментальній стадії, тому не завжди видає коректні відповіді. Також більше не буде традиційного списку "синіх посилань", з яким Google асоціюється з кінця 1990-х, і можливо користувачам буде складно орієнтуватися в новому інтерфейсі.

"Пошуковою революцією" стурбовані SEO-фахівці та контент-мейкери, а багато експертів схиляються до того, що наслідки для них будуть значними. На їхню думку, політика Google загалом демонструє перехід до пошуку із нульовим кліком.

Пошук із нульовим кліком - це пошук, при якому на сторінці результатів відображаються результати, що не вимагають переходити на посилання, переглядати заголовки тощо. Дані за 2022 показують, що близько половини запитів у Google були нульовими кліками, а впровадження штучного інтелекту лише прискорить тенденцію. Посилання на інші сайти, звичайно, залишаються, але очевидно, що основою фокус зміщується на SGE.

Сторінка результатів Google у майбутньому матиме більше місця для функцій пошуковика і менше для звичайних і платних результатів пошуку. Зрештою, незалежне дослідження Insight показало, що лише 57% посилань, які цитує SGE, знаходяться на першій сторінці органічних результатів. Перше посилання збігається з органічним лише у 12% випадків, а у 45% випадках запитів воно не входить до топ-10. Механізм видачі залишається незрозумілим, що залишає простір для зловживань.

Що це означає для компаній, що масштабуються? Те, що SEO-просування стане кардинально іншим. Компаніям, які займаються контентом, доведеться адаптуватися, щоб отримати високий рейтинг у SGE та не втратити кліки.

Очевидно, знизиться веб-трафік. Перехід до пошуку з нульовим кліком вплине на це більше ніж просто оновлення алгоритму. Аналітики побоюються, що падіння трафіку досягне 15-25%. Частина цих втрат буде пов'язана з низькоякісним трафіком, який ніколи не перетвориться на реальний дохід, але частина - ні. Змінюватиметься і платний пошук. Сторінка SGE видає менше посилань, аніж традиційна сторінка пошуку Google. Навіть якщо вона матиме більше рекламних місць, цього швидше за все буде недостатньо.

Американські онлайн-ЗМІ б'ють на сполох: генеративний ШІ порушує права видавців новин. На їхню думку, відповіді на базі штучного трафіку скоротять пошуковий трафік, що призведе до зниження доходів та втрати робочих місць.

Відповідно до звіту асоціації News Media Alliance, що представляє інтереси близько 2000 новинних медіа в США та Канаді, для навчання генеративних систем розробники ШІ використовують якісний контент новинних ЗМІ, і ті у свою чергу конкурують із видавцями.

"Це справді замінює нашу роботу. Ви можете бачити, що наші статті просто беруть та відтворюють дослівно", - каже гендиректор NMA Даніель Коффі.

Авторитетна газета The New York Times стала однією з перших, хто закрив свій контент для навчання ШІ. І додала до своїх умов рядок, який забороняє розробникам систем штучного інтелекту використовувати її матеріали.

Штучний інтелект досі викликає запеклі суперечки, але не можна заперечувати, що майбутнє за ним. І доки більшість із нас не користуються чат-ботами для написання електронних листів чи для якихось досліджень, технологічні компанії вважають, що незабаром спосіб нашого спілкування скоро зміниться. Поворотним моментом може стати наступний, 2024 рік.