Google почне видаляти деякі облікові записи: кого це торкнеться та як уникнути

Які сервіси буде чистити Google

Віце-президент з управління продуктами Рут Крихелі оголосила, що компанія вирішила оновити політику неактивності облікових записів Google до двох років у всіх своїх продуктах.

"Починаючи з кінця цього року, якщо обліковий запис Google не використовувався і ви не входили до нього протягом як мінімум двох років, ми можемо видалити його та вміст, включаючи контент у Google Workspace (Gmail, "Документи", "Диск", Meet , "Календар") та Google Фото", - розповіла Рут.

Це рішення було прийнято у зв'язку з тим, що навіть з різними засобами захисту, облікові записи, які не використовуються протягом тривалого часу, можуть стати об'єктами загрози компрометації.

"Наш внутрішній аналіз показує, що в занедбаних облікових записах як мінімум в 10 разів рідше, ніж в активних облікових записах, використовується двоетапна перевірка. Це означає, що ці облікові записи часто є вразливими, і як тільки запис скомпрометований, його можна використовувати для чого завгодно", - пояснила віце-президент з управління продуктами Google.

Віце-президентка з управління продуктами Рут Крихелі (фото: Wikipedia)

Які неактивні облікові записи Google не видалятимуть

Як зазначила Рут Крихелі, це рішення застосовуватиметься виключно до особистих акаунтів, не торкаючись облікових записів організацій, шкіл чи підприємств.

"Це оновлення приводить нашу політику у відповідність з галузевими стандартами щодо зберігання та видалення облікових записів, а також обмежує час, протягом якого Google зберігає вашу особисту інформацію, що не використовується", - йдеться в блозі корпорації.

Зазначається, що нова політика компанії почне діяти з грудня і передбачає поетапне видалення облікових записів, які були створені, але не використовувалися протягом тривалого часу.

Слід підкреслити, що перед процесом видалення власникам облікових записів будуть надіслані попередні повідомлення, що попереджають про можливе знищення всіх даних.

Що робити, щоб Google не видалив обліковий запис

Рут Крихелі пояснила, що необхідно входити до свого облікового запису не рідше одного разу протягом двох років. Обліковий запис вважається активним і не підлягає видаленню, якщо здійснено вхід до Google або будь-яку іншу службу.

Також потрібно зробити хоча б одну активну дію, таку як читання або відправлення електронного листа, використання Google Диску, перегляд відео на YouTube, завантаження програми з Google Play Store, використання пошуку Google або функції "Увійти через Google" для входу в іншу програму або службу.

"Якщо у вас вже є підписка, налаштована через ваш обліковий запис Google, наприклад, на Google One, видання новин або додаток, ми також враховуємо цю активність облікового запису, і він не постраждає. Крім того, нині ми не плануємо видаляти акаунти з відео YouTube", - повідомляється в блозі Google.

Офіс компанії Google (фото: Wikipedia)