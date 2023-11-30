Google ищет для Украины нового регионального директора: какие условия вакансии
После увольнения Дмитрия Шоломко, руководившего украинским подразделением Google на протяжении последних 17 лет, у компании Google Ukraine появилась вакансия на должность директора. В целях безопасности предусмотрена возможность работы из польского офиса, но также допускается пребывание в Киеве.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на описание вакансии в американской социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn.
Основные требования к потенциальным кандидатам
- опыт в общем коммерческом управлении в сфере технологий, рекламы или онлайн
- опыт работы в многонациональной среде
- умение свободно общаться на украинском и английском языках
"Как региональный директор вы будете руководить коммерческой командой. Вы будете лидером межфункциональной команды, а также представлять все аспекты Google в Украине. Вы будете влиять на то, как компании, правительство и потребители относятся к Google", - сообщается в вакансии.
"Ваши знания онлайн-медиа и цифровых технологий в сочетании с навыками общения и аналитическими способностями будут влиять на развитие новых и существующих компаний", - говорится в описании вакансии.
Обязанности регионального директора включают
- быть внутренним и внешним представителем Google в Украине, использовать свои связи в бизнес-сообществах и с высшим руководством
- разработка бизнес-плана и стратегии, а также готовность отвечать за коммерческую деятельность Google
- управление организацией Large Customer Sales (LCS) в Украине и тесное взаимодействие с рекламодателями и агентствами, создающими успешные бизнесы и бренды
- обеспечение роста бизнеса, сфокусированного на крупных рекламодателях и партнерах экосистемы
- представление Google на рынке вне деловых отношений
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