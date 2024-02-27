Google представила безліч інноваційних функцій для Android-пристроїв

На виставки MWC 2024 Google представила кілька інноваційних функцій для операційних систем Android та Wear OS (призначеної для годинника). Деякі з цих функцій вже доступні для користувачів, інші будуть інтегровані в екосистему в найближчому майбутньому.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний блог Google Blog.
Раніше представлений сервіс Health Connect тепер дозволяє синхронізувати дані про фітнес з різними програмами прямо на пристрої, уникаючи передачі їх у хмару. Google також оголосила про те, що всі ці дані будуть доступні у Fitbit.
Компанія також впровадить свій чат-бот Gemini у додаток "Повідомлення", що дасть користувачам можливість створювати повідомлення та планувати заходи під час спілкування з іншими користувачами. Очевидно, Google планує поступово розширити доступ до цієї функції у всіх своїх сервісах.
Функція Lookout, призначена в першу чергу для людей з порушеннями зору, стане доступною по всьому світу, але поки що лише англійською мовою. Вона дозволяє відтворювати автоматично створені підписи та опис зображень в інтернеті та додатках.
Така ж функція з'явиться в "Картах", де користувачі можуть направити камеру на навколишній простір і отримувати голосові підказки про різні місця, включаючи оцінки, час роботи та іншу інформацію.
У мобільній версії "Документів" від Google додасться можливість робити рукописні позначки за допомогою пальця або стілусу, що є аналогом коментарів, але в більш наочній формі.
Користувачі годинника під керуванням Wear OS, нарешті, отримають доступ до інформації про громадський транспорт з "Карт". Крім того, на годиннику буде доступ до посадкових талонів, абонементів у тренажерний зал та квитків.
В Android Auto з'явиться функція виділення головного текстового повідомлення, щоб водії могли мінімально відволікатися від дороги. Також будуть пропонуватись відповідні варіанти відповідей на основі змісту повідомлень.
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