Google представила множество инновационных функций для Android-устройств

На выставки MWC 2024 Google представила несколько инновационных функций для операционных систем Android и Wear OS (предназначенной для часов). Некоторые из этих функций уже доступны для пользователей, а другие будут интегрированы в экосистему в ближайшем будущем.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный блог Google Blog.
Ранее представленный сервис Health Connect теперь позволяет синхронизировать данные о фитнесе с различными приложениями прямо на устройстве, избегая передачи их в облако. Google также объявила о том, что все эти данные будут доступны в приложении Fitbit.
Компания также внедрит свой чат-бот Gemini в приложение "Сообщения", что даст пользователям возможность создавать сообщения и планировать мероприятия во время общения с другими пользователями. По всей видимости, Google планирует постепенно расширить доступ к этой функции во всех своих сервисах.
Функция Lookout, предназначенная в первую очередь для людей с нарушениями зрения, станет доступна по всему миру, но пока только на английском языке. Она позволяет воспроизводить автоматически созданные подписи и описания изображений в интернете и приложениях.
Такая же функция появится в "Картах", где пользователи могут направить камеру на окружающее пространство и получать голосовые подсказки о различных местах, включая оценки, время работы и другую информацию.
В мобильной версии "Документов" от Google добавится возможность делать рукописные пометки с помощью пальца или стилуса, что представляет собой аналог комментариев, но в более наглядной форме.
Пользователи часов под управлением Wear OS, наконец, получат доступ к информации об общественном транспорте из "Карт". Кроме того, на часах будет доступ к посадочным талонам, абонементам в тренажерный зал и билетам.
В Android Auto появится функция выделения главного из текстовых сообщений, чтобы водители могли минимально отвлекаться от дороги. Также будут предлагаться соответствующие варианты ответов на основе содержания сообщений.
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