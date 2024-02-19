Представлено першу тестову версію Android 15: що нового з'явилося

Першу бета-версію Android 15, призначену для розробників, було випущено компанією Google. Оновлена операційна система містить ряд прихованих налаштувань, спрямованих на покращення взаємодії між апаратним та програмним забезпеченням.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge .

Деталі оновлення Android 15

Деякі інновації стосуються платформи Android Dynamic Performance Framework, яка орієнтована на оптимізацію системи живлення мобільних пристроїв. Вони спрямовані на покращення реакції пристрою на вимоги процесора, що сприяє підвищеній енергоефективності додатків із тривалими фоновими завданнями.

Інші нововведення сфокусовані на забезпеченні безпеки, включаючи надійніший захист від шкідливих програм у файлах додатків, а також останню версію Privacy Sandbox, що надає альтернативу використанню сторонніх файлів cookie у Google.

Android 15 внесла поліпшення роботи камери в сторонніх додатках, над чим також працювала компанія Samsung останнім часом. З'явилися нові інструменти для додаткової обробки зображень, зроблених при недостатньому освітленні, з метою надати їм яскравішого вигляду.

Розробники додатків також можуть отримати доступ до елементів керування спалахом для регулювання її інтенсивності.

Інші нововведення в Android 15

параметр "Вібрація клавіатури", який дозволяє вимкнути вібровідгук під час роботи з віртуальною клавіатурою;

функція "Зниження гучності повідомлень" - якщо одна програма надсилає багато повідомлень поспіль, система поступово приглушуватиме їх гучність. Цю опцію можна наслаштовувати або взагалі відключати

тактильна віддача при регулюванні яскравості

Процес тестування Android 15 відбуватиметься у три етапи

Developer Preview - релізи у лютому та березні

Beta - релізи у квітні та травні

Platform Stability - релізи у червні та липні

Зараз ОС можна спробувати лише на деяких смартфонах Pixel та через емулятор Android Studio. Сам вихід фінальної версії Android 15 очікується наприкінці літа чи на початку осені 2024 року.