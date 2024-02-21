Якщо ваш Android-телефон гальмує та підвисає, не поспішайте розмірковувати про покупку нового пристрою. Можливо, проблема криється в "смітті", що накопичилося, через встановлення/видалення різних додатків, перегляду веб-сторінок у браузері та інших дій з різною інформацією.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Geekflare, MakeUseOf, iTechnolabs.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі додатки для очищення вашого телефону Android від непотрібних файлів та сміття.

Google Files

Простий файл-менеджер підійде для тих, хто не хоче встановлювати програми від невідомих розробників. Для видалення непотрібних файлів з пам'яті в додатку є вкладка "Очищення", де можна подивитися, що саме займає місце, чий кеш перевалив за 10 ГБ і що було завантажено нещодавно.

Додатково: функція створення секретної папки, захованої за паролем, зручний обмін файлами з оточенням.

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Junk Cleaner

Простий у використанні додаток з інтуїтивним інтерфейсом, який представляє всі елементи, що видаляються, в одному списку. Файли впорядковані за категоріями, починаючи з невстановлених APK і закінчуючи розмитими фотографіями. Ви можете легко вибрати непотрібні дані та видалити їх.

Додатково: сортування файлів за типом та розширенням, світла та темна тема інтерфейсу.

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One ToolKit

Універсальний додаток з функцією швидкого видалення кешу та тимчасових файлів. У ньому також передбачено інструмент для очищення даних конкретної соціальної мережі чи месенджера.

Додатково: аналіз використання батареї, очищувач сповіщень та ряд функцій за підпискою.

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Avast Cleanup

Ця програма не тільки призначена для видалення кешу, але й для організації медіафайлів. Зручна класифікація фотографій, скріншотів та відео полегшить пошук великих файлів та швидке їх перенесення на Google Диск, Dropbox або OneDrive.

Додатково: профілі, що налаштовуються для економії енергії, екран блокування з погодним віджетом і кнопкою очищення.

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CCleaner

Мобільний аналог однойменної Windows-програми, що багато в чому повторює Avast Cleanup. Швидко аналізує пам'ять пристрою та зважує всі файли, сортуючи їх за типами. Перехід на Pro-версію сервісу дозволить чистити кеш та проводити оптимізацію за розкладом.

Додатково: корисні дані про роботу процесора та батареї, сповіщення з підказками.

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Duplicates Cleaner

Duplicates Cleaner спеціалізується на виявленні повторюваних файлів, включаючи ідентичні зображення, відео та документи. Цей інструмент буде корисним користувачам, які часто працюють з фотографіями та зберігають дублікати, і тим, хто керує кешем вручну або з використанням файл-менеджера.

Додатково: сканування лише SD-картки, носія USB або певної папки, якщо є підписка.

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