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Найкращі додатки для очищення вашого телефону Android від непотрібних файлів та сміття

Середа 21 лютого 2024 22:15
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Найкращі додатки для очищення вашого телефону Android від непотрібних файлів та сміття Найкращі програми для очищення Android-смартфону від сміття (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Якщо ваш Android-телефон гальмує та підвисає, не поспішайте розмірковувати про покупку нового пристрою. Можливо, проблема криється в "смітті", що накопичилося, через встановлення/видалення різних додатків, перегляду веб-сторінок у браузері та інших дій з різною інформацією.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі додатки для очищення вашого телефону Android від непотрібних файлів та сміття.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Geekflare, MakeUseOf, iTechnolabs.

Google Files

Простий файл-менеджер підійде для тих, хто не хоче встановлювати програми від невідомих розробників. Для видалення непотрібних файлів з пам'яті в додатку є вкладка "Очищення", де можна подивитися, що саме займає місце, чий кеш перевалив за 10 ГБ і що було завантажено нещодавно.

Додатково: функція створення секретної папки, захованої за паролем, зручний обмін файлами з оточенням.

Найкращі додатки для очищення вашого телефону Android від непотрібних файлів та сміттяСкриншот

Junk Cleaner

Простий у використанні додаток з інтуїтивним інтерфейсом, який представляє всі елементи, що видаляються, в одному списку. Файли впорядковані за категоріями, починаючи з невстановлених APK і закінчуючи розмитими фотографіями. Ви можете легко вибрати непотрібні дані та видалити їх.

Додатково: сортування файлів за типом та розширенням, світла та темна тема інтерфейсу.

Найкращі додатки для очищення вашого телефону Android від непотрібних файлів та сміттяСкриншот

One ToolKit

Універсальний додаток з функцією швидкого видалення кешу та тимчасових файлів. У ньому також передбачено інструмент для очищення даних конкретної соціальної мережі чи месенджера.

Додатково: аналіз використання батареї, очищувач сповіщень та ряд функцій за підпискою.

Найкращі додатки для очищення вашого телефону Android від непотрібних файлів та сміттяСкриншот

Avast Cleanup

Ця програма не тільки призначена для видалення кешу, але й для організації медіафайлів. Зручна класифікація фотографій, скріншотів та відео полегшить пошук великих файлів та швидке їх перенесення на Google Диск, Dropbox або OneDrive.

Додатково: профілі, що налаштовуються для економії енергії, екран блокування з погодним віджетом і кнопкою очищення.

Найкращі додатки для очищення вашого телефону Android від непотрібних файлів та сміттяСкриншот

CCleaner

Мобільний аналог однойменної Windows-програми, що багато в чому повторює Avast Cleanup. Швидко аналізує пам'ять пристрою та зважує всі файли, сортуючи їх за типами. Перехід на Pro-версію сервісу дозволить чистити кеш та проводити оптимізацію за розкладом.

Додатково: корисні дані про роботу процесора та батареї, сповіщення з підказками.

Найкращі додатки для очищення вашого телефону Android від непотрібних файлів та сміттяСкриншот

Duplicates Cleaner

Duplicates Cleaner спеціалізується на виявленні повторюваних файлів, включаючи ідентичні зображення, відео та документи. Цей інструмент буде корисним користувачам, які часто працюють з фотографіями та зберігають дублікати, і тим, хто керує кешем вручну або з використанням файл-менеджера.

Додатково: сканування лише SD-картки, носія USB або певної папки, якщо є підписка.

Найкращі додатки для очищення вашого телефону Android від непотрібних файлів та сміттяСкриншот

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