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Google представила множество инновационных функций для Android-устройств

Вторник 27 февраля 2024 20:45
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Google представила множество инновационных функций для Android-устройств Google анонсировала девять новых функций для Android (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

На выставки MWC 2024 Google представила несколько инновационных функций для операционных систем Android и Wear OS (предназначенной для часов). Некоторые из этих функций уже доступны для пользователей, а другие будут интегрированы в экосистему в ближайшем будущем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный блог Google Blog.

Какие новые функции появились

Ранее представленный сервис Health Connect теперь позволяет синхронизировать данные о фитнесе с различными приложениями прямо на устройстве, избегая передачи их в облако. Google также объявила о том, что все эти данные будут доступны в приложении Fitbit.

Google представила множество инновационных функций для Android-устройствПолучите более полную картину о своих приложениях для здоровья и фитнеса (gif: Google Blog)

Компания также внедрит свой чат-бот Gemini в приложение "Сообщения", что даст пользователям возможность создавать сообщения и планировать мероприятия во время общения с другими пользователями. По всей видимости, Google планирует постепенно расширить доступ к этой функции во всех своих сервисах.

Google представила множество инновационных функций для Android-устройствОбщайтесь с Gemini прямо в Сообщениях Google (gif: Google Blog)

Функция Lookout, предназначенная в первую очередь для людей с нарушениями зрения, станет доступна по всему миру, но пока только на английском языке. Она позволяет воспроизводить автоматически созданные подписи и описания изображений в интернете и приложениях.

Такая же функция появится в "Картах", где пользователи могут направить камеру на окружающее пространство и получать голосовые подсказки о различных местах, включая оценки, время работы и другую информацию.

В мобильной версии "Документов" от Google добавится возможность делать рукописные пометки с помощью пальца или стилуса, что представляет собой аналог комментариев, но в более наглядной форме.

Google представила множество инновационных функций для Android-устройствЛегко оставляйте отзывы со своего телефона или планшета Android (gif: Google Blog)

Пользователи часов под управлением Wear OS, наконец, получат доступ к информации об общественном транспорте из "Карт". Кроме того, на часах будет доступ к посадочным талонам, абонементам в тренажерный зал и билетам.

В Android Auto появится функция выделения главного из текстовых сообщений, чтобы водители могли минимально отвлекаться от дороги. Также будут предлагаться соответствующие варианты ответов на основе содержания сообщений.

Google представила множество инновационных функций для Android-устройствОставайтесь на связи в дороге с помощью сводок сообщений и умных действий (gif: Google Blog)

Раньше мы писали про лучшие приложения для очистки вашего телефона Android от ненужных файлов и мусора.

А еще у нас есть материал про первую тестовую версию Android 15.

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