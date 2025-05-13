Google оновила свій легендарний значок "G" вперше за 10 років: ось який він тепер має вигляд

Компанія Google вперше за майже десятиліття оновила свій впізнаваний значок - іконку з літерою "G", яку щодня бачать мільярди користувачів по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google .

Як усе починалося

Попереднє велике оновлення фірмового стилю Google відбулося 1 вересня 2015 року, коли компанія представила нове лого з використанням шрифту Product Sans. Тоді ж було оновлено й іконку "G": замість білої рядкової "g" на синьому тлі з'явився круглий символ із чотирма кольоровими сегментами - червоним, синім, жовтим і зеленим.

Що змінилося зараз

У новій версії іконки дизайнери відмовилися від чітко розділених колірних блоків. Тепер кольори плавно перетікають один в одного: червоний переходить у жовтий, жовтий - у зелений, зелений - у синій. Цей ефект робить іконку більш живою, насиченою і сучасною.

Оновлення візуально перегукується з фірмовою колірною палітрою Gemini - платформи на базі штучного інтелекту від Google. Схожа градієнтна стилістика вже використовується, наприклад, в AI Mode пошукового застосунку компанії.

Тепер кольори плавно перетікають один в одного (скриншот)

Де вже з'явилося нове "G"

Наразі оновлена іконка вже доступна в додатку Google Search для iOS, а також у бета-версії Google для Android (версія 16.18). Зміна досить тонка і може бути непомітною, особливо якщо ви бачите значок лише на екрані головного меню.

Як тепер виглядає іконка на Android (фото: 9to5Google)



Як тепер виглядає іконка на iPhone (фото: 9to5Google)

Що буде з іншими логотипами?

На поточний момент основний логотип Google із шести літер залишається колишнім. Також не підтверджено, чи планує компанія оновити іконки інших продуктів, таких як Chrome або Google Maps. Однак, з огляду на загальну стилістичну тенденцію, експерти не виключають, що і ці логотипи в майбутньому можуть отримати подібні "плавні переходи" в кольорах.

Таким чином, Google робить черговий крок до візуальної уніфікації своїх продуктів, акцентуючи увагу на сучасності, динаміці та тісній інтеграції з ШІ-сервісами.