Від YouTube до Android. 7 легендарних покупок Google, які змінили інтернет назавжди

Google - це не просто пошуковик, а одна з найвпливовіших IT-компаній в історії. За роки свого існування вона зробила десятки стратегічних покупок, які визначили вигляд сучасного інтернету.

Про сім ключових угод Google, які змінили інтернет, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police , що спеціалізується на новинах та оглядах, пов'язаних з Android.

DoubleClick (2008 рік)

Коли Google почав стрімко набирати вагу в галузі, а смартфони тільки почали з'являтися, компанія закріпила за собою роль одного з головних зберігачів маркетингових даних, купивши рекламного гіганта DoubleClick за 3,1 мільярда доларів. Ефект від цієї угоди важко переоцінити.

На той момент Google відставав від своїх конкурентів у пошуку - Microsoft і Yahoo, які також претендували на DoubleClick, - у сфері рекламних зв'язків. Купівля DoubleClick змінила розстановку сил, а заодно завадила конкурентам зміцнити свої позиції.

Придушення конкуренції та стрімке входження Google у лідери аналітики безпосередньо вплинуло на те, як ми сьогодні сприймаємо інтернет.

Важко уявити, яким би став інтернет, якби Google не купила DoubleClick. У такому моменті це, можливо, найбільш значуща покупка компанії, навіть незважаючи на те, що багато користувачів ніколи не чули про DoubleClick. Зосередження величезного масиву користувацьких даних під одним дахом викликало питання тоді і продовжує викликати їх сьогодні.

Незважаючи на відмову від бренду DoubleClick, його цілі, як і раніше, живуть у прагненні Google збирати, аналізувати і використовувати більше інформації про людей, ніж будь-яка інша компанія у світі.

Угода, яка сформувала сучасний Інтернет (фото: Google)

Motorola Mobility (2012 рік)

У 2012 році Google придбала компанію Motorola Mobility, що відокремилася від Motorola, за 12,5 мільярда доларів. Уже через 21 місяць більшу частину активів було продано Lenovo менш ніж за 3 мільярди доларів. Однак Google зберегла ключові елементи: патентне портфоліо та підрозділ перспективних технологій Advanced Technology and Projects (ATAP), і це було зроблено не випадково.

Пам'ятаєте Project Ara? Невдалий проект модульного смартфона був одним із прикладів роботи Google ATAP. Він провалився, як і спроба Google вдихнути нове життя в бренд Motorola.

До моменту передачі Motorola компанії Lenovo у 2014 році у Google було небагато реальних успіхів. Однак патенти залишилися - вони стали важливим захистом для Android і сторонніх виробників від дорогих ліцензійних претензій з боку власників інтелектуальної власності.

Багато експертів визнали угоду з Motorola Mobility помилкою, але такою, яку Google могла собі дозволити без серйозних збитків. Ця покупка увійшла в історію як сигнал про намір компанії освоїти вертикальні ринки - тобто контролювати весь цикл розробки та екосистему продукту. Вона також заклала основу для появи сучасних пристроїв, включно з лінійкою смартфонів Pixel.

Moto X 2013 року - попередник сьогоднішніх Pixel (фото: Android Police)

Looker (2019 рік)

На частку Google Cloud Services припадає 12% інтернет-інфраструктури, поступаючись Amazon Web Services (30%) і Microsoft Intelligent Cloud (21%). Прагнучи посилити вплив, Google 2019 року придбала аналітичний стартап Looker за 2,6 мільярда доларів. Платформа пропонує потужні інструменти моделювання та самообслуговування, допомагаючи бізнесу тримати руку на пульсі.

Це чергова інвестиція, дохід від якої важко виразити в цифрах, особливо після інтеграції Looker у безліч популярних сервісів Google. Одне з найбільш значущих застосувань з'явилося нещодавно: з грудня 2024 року користувачі AWS також можуть використовувати можливості платформи Looker.

Сучасні компанії залежать від аналізу даних, щоб конкурувати, і купівля Looker зміцнила позиції Google у цій галузі. Інструменти платформи зачіпають кожного користувача інтернету, дозволяючи компаніям точніше орієнтуватися на ринок і підвищувати ефективність.

Крім того, це знижує залежність Google від традиційної рекламної моделі, ефективність якої з часом може знизитися.

Універсальна пошукова консоль Looker Studio (фото: Google)

Команда дизайнерів HTC (2018 рік)

Перші три смартфони Pixel та їхні версії XL були розроблені HTC. Як і сучасні моделі, вони отримали схвальні відгуки за зручність фотозйомки та стали платформою для ідеального бачення Android від Google.

Коли компанія уклала угоду на 1,1 мільярда доларів з придбання команди розробників, це стало чітким сигналом: Google націлена на повний контроль над розробкою пристроїв.

Саме з цих внутрішніх зусиль народилися Pixel 3a і 3a XL. Це були хороші смартфони, хоча й не без недоліків. Невдовзі з'явилися Pixel 4 і 4 XL, а разом із ними почалося формування фірмового стилю бренду з дедалі якісніше реалізованими функціями.

Сьогодні ми щодня бачимо плоди цієї стратегії - бренд Pixel став флагманом Android-інновацій, отримуючи всі новітні функції першим. Пристрої Google викликають різні думки, але однозначно впливають на ринок.

Наприклад, тренд на довгострокову підтримку Android почався саме з обіцянки Google підтримувати свої пристрої протягом 7 років. Хоча частка Pixel у загальному бізнесі компанії невелика, вплив на індустрію - величезний.

Google Pixel 3 і 3 XL (фото: Android Police)

Waze (2013 рік)

Важко сперечатися з тим, що Google Maps - найкращий універсальний картографічний сервіс. Але купівля ізраїльського стартапу Waze за 1,3 мільярда доларів у 2013 році виявилася стратегічно грамотним кроком. Це поклало край чуткам про битву за купівлю Waze і не дало змоги конкурентам роздобути популярний застосунок.

Навіть більше, Waze став джерелом аналітичних даних про переміщення користувачів для Google, рекламодавців і навіть держструктур.

На відміну від універсального Google Maps, Waze зосереджений на водінні. Його краудсорсингові дані про ДТП, затори і радари зробили його улюбленим інструментом серед водіїв, які прагнуть заощадити час і паливо.

Мінімалістичні, але точні сповіщення Waze роблять поїздки безпечнішими і спокійнішими, а інтеграція з Google Assistant дає змогу ділитися інформацією про дорогу буквально голосом. Оцінка заторів у реальному часі та прогноз прибуття - все це робить Waze незамінним помічником.

Незважаючи на об'єднання команд Maps і Waze у 2022 році, саме купівля Waze показала, як Google може розвивати нішеві сервіси до ідеалу.

Waze (ілюстративне фото: Unsplash)

Nest (2014 рік)

Технології розумного будинку довго йшли до масового визнання, і в цьому їм дуже допомогла Google. Як і YouTube, Nest Labs переживала непрості часи до купівлі, але на відміну від YouTube, купівля Nest за 3,2 мільярда доларів не принесла Google швидкого прибутку. Через кілька років підрозділ розумного будинку став збитковим.

Проте, ця покупка мала значення не тільки в грошовому еквіваленті. Вона надихнула конкурентів і легалізувала цілу індустрію, яку сьогодні оцінюють у понад 100 мільярдів доларів.

Хоча конкуренти пропонують ширший асортимент, продукти Nest - як, наприклад, Nest Learning Thermostat або Nest Cam - залишаються одними з найкращих за рахунок простоти і тісної інтеграції з екосистемою Google.

Крім того, Nest привів у Google талановитих інженерів і нові потоки даних. Тоні Фаделл, "батько iPod", залишався біля керма компанії два роки, ставши потім радником Ларрі Пейджа і Сундара Пічаї.

Популяризація Google-платформи для розумного будинку створила ще більше каналів для збору даних про звички користувачів, що і дає корпорації значну владу. Якщо Google продовжить покращувати екосистему Nest, вона може зберегти лідерство в цій галузі надовго.

Ставка на Nest і майбутнє розумних будинків (фото: Android Police)

YouTube (2006 рік)

У 2006 році Google, будучи ще просто "лідером інтернет-пошуку", придбав розвиваючу платформу YouTube за 1,65 мільярда доларів у вигляді акцій. Сьогодні її оцінюють у суму від 200 до 400 мільярдів доларів.

У 2024 фінансовому році YouTube приніс Google 50 мільярдів доларів доходу від реклами та підписок - і зростання триває. У платформи практично немає конкурентів.

Купівля YouTube допомогла швидко вирішити технічні та фінансові труднощі молодої платформи. Google взяв просту ідею вільного обміну відео, монетизував її, пов'язав з пошуковими алгоритмами і створив одну з найвпливовіших мультимедійних платформ в історії.

Вплив YouTube виходить далеко за межі прибутку. Це і інструмент для корпоративного зв'язку, і платформа прямих трансляцій, і освітній ресурс, і - водночас - джерело важко пригнічуваної дезінформації.

Купівля YouTube допомогла швидко вирішити технічні та фінансові труднощі молодої платформи (фото: Unsplash)