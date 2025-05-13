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Google обновила свой легендарный значок "G" впервые за 10 лет: вот как он теперь выглядит

Вторник 13 мая 2025 14:05
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Google обновила свой легендарный значок "G" впервые за 10 лет: вот как он теперь выглядит Спустя 10 лет Google изменила свою фирменную иконку (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Компания Google впервые за почти десятилетие обновила свой узнаваемый значок - иконку с буквой "G", которую ежедневно видят миллиарды пользователей по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google.

Как все начиналось

Предыдущее крупное обновление фирменного стиля Google произошло 1 сентября 2015 года, когда компания представила новое лого с использованием шрифта Product Sans. Тогда же была обновлена и иконка "G": вместо белой строчной "g" на синем фоне появился круглый символ с четырьмя цветными сегментами - красным, синим, желтым и зеленым.

Что изменилось сейчас

В новой версии иконки дизайнеры отказались от четко разделенных цветовых блоков. Теперь цвета плавно перетекают друг в друга: красный переходит в желтый, желтый - в зеленый, зеленый - в синий. Этот эффект делает иконку более живой, насыщенной и современной.

Обновление визуально перекликается с фирменной цветовой палитрой Gemini - платформы на базе искусственного интеллекта от Google. Похожая градиентная стилистика уже используется, например, в AI Mode поискового приложения компании.

Google обновила свой легендарный значок &quot;G&quot; впервые за 10 лет: вот как он теперь выглядитТеперь цвета плавно перетекают друг в друга (скриншот)

Где уже появилось новое "G"

На данный момент обновленная иконка уже доступна в приложении Google Search для iOS, а также в бета-версии Google для Android (версия 16.18). Изменение довольно тонкое и может быть незаметным, особенно если вы видите значок лишь на экране главного меню.

Google обновила свой легендарный значок &quot;G&quot; впервые за 10 лет: вот как он теперь выглядитКак теперь выглядит иконка на Android (фото: 9to5Google)

Google обновила свой легендарный значок &quot;G&quot; впервые за 10 лет: вот как он теперь выглядитGoogle обновила свой легендарный значок &quot;G&quot; впервые за 10 лет: вот как он теперь выглядит
Как теперь выглядит иконка на iPhone (фото: 9to5Google)

Что будет с другими логотипами?

На текущий момент основной логотип Google из шести букв остается прежним. Также не подтверждено, планирует ли компания обновить иконки других продуктов, таких как Chrome или Google Maps. Однако, учитывая общую стилистическую тенденцию, эксперты не исключают, что и эти логотипы в будущем могут получить подобные "плавные переходы" в цветах.

Таким образом, Google делает очередной шаг к визуальной унификации своих продуктов, акцентируя внимание на современности, динамике и тесной интеграции с ИИ-сервисами.

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