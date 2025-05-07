Google додала в iPhone функцію, яка змінить сприйняття складних текстів

Додаток Google для iOS отримав нову функцію під назвою "Спростити". Вона призначена зробити простішими технічно складні тексти, з якими користувач стикається в пошуковій видачі або в стрічці Google Discover.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google .

Що відомо про нову функцію

Під час виділення складного фрагмента тексту, який містить професійну термінологію або технічні поняття, у меню "Інші дії" з'явиться нова опція - Simplify (поряд із уже звичними функціями "Пошук" і "Перекласти").

Після натискання відкриється панель зі спрощеною версією обраного тексту, яка "допомагає швидко розібратися в новій темі та продовжити читання".

В основі цієї функції лежить модель Gemini 1.5, спеціально навчена для максимально точного спрощення текстів без втрати сенсу. На відміну від звичайного резюмування або пояснення, модель переформулює складні ідеї, не допускаючи помилок і не втрачаючи ключові деталі.

Мета - зробити матеріал доступнішим, зберігши його оригінальну суть і наукову точність.

За результатами внутрішнього тестування Google, користувачі визнали спрощені версії текстів значно кориснішими та інформативнішими, ніж оригінали. Тестування проводили на прикладах із таких сфер, як медицина, біологія, право, фінанси, література, філософія, аерокосмічна галузь і комп'ютерні науки.

Переписаний текст має допомогти читачеві зрозуміти складний матеріал, не жертвуючи при цьому цілісністю вихідної інформації (фото: 9to5Google)