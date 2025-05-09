Google додала в Chrome функцію захисту від шахраїв: як це працює

Google впроваджує захист від онлайн-шахрайства в Chrome за допомогою штучного інтелекту. На комп'ютерах почне працювати локальна модель Gemini Nano, а на Android з'являться ШІ-попередження про підозрілі повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Деталі нововведення

За даними Google, режим "Покращеного захисту" в Chrome Safe Browsing надає максимальний рівень безпеки - він удвічі ефективніше захищає від фішингу та інших інтернет-загроз, порівняно зі стандартним режимом. Тепер користувачі з увімкненим "Покращеним захистом" отримають додатковий рівень безпеки завдяки Gemini Nano.

Компанія зазначає, що локальне використання моделі Gemini Nano дасть змогу оперативно виявляти підозрілі сайти та захищати користувачів від шахрайства - навіть від тих загроз, які раніше не зустрічалися.

"LLM-модель Gemini Nano ідеально підходить для цього завдання завдяки своїй здатності аналізувати різноманітність і складність сайтів, що дає нам змогу швидше адаптуватися до нових тактик шахраїв", - ідеться в блозі Google.

Зараз Google вже застосовує цю технологію для блокування шахрайських заявок на техпідтримку. У майбутньому компанія планує розширити її застосування на пристрої Android і на інші типи шахрайства.



Компанія вже використовує цей захист на базі ШІ, щоб убезпечити користувачів від шахрайства з віддаленою технічною підтримкою (фото: Google)

Також Google представила нові AI-попередження, які сповіщатимуть користувачів Android про шкідливі повідомлення. Адже навіть якщо ви не перебуваєте на шахрайському сайті, але у вас увімкнені сповіщення, зловмисники можуть використовувати їх для обману.

Тепер, якщо вбудована модель машинного навчання в Chrome визначить повідомлення як потенційно шахрайське, ви отримаєте попередження. Потім можна або відписатися від повідомлень, або переглянути заблокований контент. Якщо ж ви вважаєте попередження помилковим, можна дозволити всі майбутні повідомлення від цього сайту.

Також Google повідомила, що вже застосовує ШІ для боротьби з шахрайством у пошуку: щодня блокуються сотні мільйонів підозрілих результатів. Завдяки новим системам на базі ШІ компанія виявляє у 20 разів більше шахрайських сторінок.

Зокрема, Google відзначила зростання кількості шахраїв, які видають себе за співробітників служб підтримки авіакомпаній. Завдяки АІ-системам подібні схеми вдалося скоротити більш ніж на 80%, тим самим значно знизивши ризик потрапляння на шахрайські номери телефонів у пошуку.