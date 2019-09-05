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Авария с Гонтаревой: экс-глава Нацбанка показала свою палату в клинике

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 15:34
Авария с Гонтаревой: экс-глава Нацбанка показала свою палату в клинике
Фото: Валерия Гонтарева (Julia Berezovska/Press office NBU)

Гонтарева находится в лондонском госпитале с серьезными травмами и показала свою палату журналистам

Валерия Гонтарева, экс-глава Национального банка Украины, которая попала в серьезное ДТП в Лондоне, понемногу приходит в себя в одной из лондонских клиник. Как известно, бывшую чиновницу сбило авто. Сейчас она проходит лечение в госпитале, откуда и записала видео с обращением к журналистам, пишет "Новое время".

Гонтарева на видео демонстрирует свою палату и говорит, что находится в одном из лучших ортопедических госпиталей Лондона, который находится на Паддингтон стрит. У нее были многочисленные травмы после ДТП и она перенесла две операции.

Авария с Гонтаревой: экс-глава Нацбанка показала свою палату в клинике

Фото: Валерия Гонтарева (biz.nv.ua)

Видео: Валерия Гонтарева в госпитале (YouTube/NV)

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - рассказала на видео экс-чиновница.

Она обратилась к полиции с призывом не бездействовать, а раскрыть "хоть одно преступление в нашей стране".

Напомним, что Гонтарева подозревает олигарха Игоря Коломойского в наезде машины на нее.

Как мы ранее писали, в Киеве сгорел автомобиль семьи сына экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которую недавно сбила машина в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева разрешил ГБР применить в отношении бывшей главы Нацбанка Валерию Гонтареву силовой привод на допрос.

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