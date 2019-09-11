Гонтарєву збив автомобіль в Лондоні: водія вирішили не заарештовувати

Поліція Лондона розкрила деталі про ДТП з Гонтарєвою (Фото: колаж РБК-Україна)

Гонтарєва в лікарні перенесла дві операції. Поліція Лондона розкрила деталі про аварію

ДТП з екс-головою Національного банку Валерією Гонтарєвою у Лондоні сталася в результаті нещасного випадку. Такі висновки озвучили британські поліцейські після вивчення деталей інциденту. Про це передає theБабель.

Винуватець аварії Монір Малік 26 серпня не втік з місця пригоди одразу після скоєння наїзду на Гонтарєву. Чоловіка допитали.

Правоохоронці розцінюють дорожньо-транспортну пригоду як нещасний випадок. Зазначається, що вони також не побачили в інциденті жодних підозрілих обставин.

Також повідомляється, що Маліка не стали затримувати.

Поліція Лондона вважає наїзд автомобіля на Гонтарєву нещасним випадком (Скрін: thebabel.net)

Гонтарєва після ДТП з травмою ноги була госпіталізована до однієї з кращих ортопедичних клінік Лондона. Їй провели дві операції.

Колишня керівниця НБУ вважає, що наїзд на неї в британській столиці не був випадковістю.

Валерія Гонтарєва в лікарні в Лондоні після ДТП (Фото: biz.nv.ua)

Крім того, Гонтарєва пов'язує подію з нею та інцидент у Києві, де вночі 4 вересня невідомі підпалили автомобіль сім'ї її старшого сина Антона. Тоді повністю згорів фастбек класу Гран Туризмо Audi А7, який був зареєстрований на невістку Гонтарєвої Валерію Толмашевську (після заміжжя - Валерію Гонтарєву).

Екс-глава Нацбанку закликала правоохоронців прискіпливо розслідувати подію.

Додамо, що за її словами, в момент аварії з нею в Лондоні кругом було багато свідків, всюди встановлені камери спостереження, запис з яких вивчали поліцейські. Вона додала, що все сталося буквально за одну мить - авто переїхало їй праву стопу, після чого вона впала на дорогу.

Раніше повідомлялося, що Печерський райсуд Києва дозволив ДБР застосувати щодо колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвї силовий привід на допит. Рішення було прийнято ще 27 серпня. У документах йдеться, що Гонтарєва є фігурантом справи про зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди.