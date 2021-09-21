Голубовская объяснила, почему не вакцинировалась от COVID-19

Завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца отметила, что после перенесенной коронавирусной болезни у нее очень высокие титры нейтрализующих антител.

По мнению Голубовской, люди, у которых течение болезни COVID-19 проходило в тяжелой или среднетяжелой форме, могут не прививаться полгода, а после этого уже нужно вакцинироваться.

При этом инфекционист настоятельно рекомендует прививаться от коронавируса тем, кто еще не заражался.

"Обязательно надо прививаться, если человек не болел. Не нужно бегать сдавать антитела. Если не болел - надо идти и проходить курс вакцинации", - говорит Голубовская.

Также специалист добавила, что вакцинация от коронавируса не является гарантией, что человек не заболеет после этого.

"Слово "гарантия" вообще не люблю. Не могу даже сказать его. Вероятность того, что вы получите тяжелое (течение болезни) - уменьшается", - рассказала врач.

Напомним, в январе Голубовская описывала свой курс лечения от COVID-19, который был приблизительно такой же, как и у других инфекционистов: