Ольга Голубовская (фото: РБК-Украина)

Ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская переболела COVID-19 и рассказала о своем лечении. Заслуженный врач Украины отметила, что сдала тест на антитела и получила позитивный результат.

Об этом Голубовская написала в своем Facebook.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца сообщила, что лечилась приблизительно так, как и все другие инфекционисты.

Температуру тела, несмотря на сильную интоксикацию - не сбивала (за редким исключением);

антибиотики - не принимала (несмотря на температуру до 40 градусов);

с первых дней болезни - противовирусный препарат, несмотря на постоянно отрицательные тесты ПЦР из разных, в т.ч. референс, лабораторий;

антикоагулянт.

"А когда становилось чуть легче, надевала халат, носки с дедом Морозом, брала свой внезапно обострившийся радикулит с ковидом и вместе с ними ходили смотреть больных", - рассказала Голубовская.

В комментариях к публикации она также уточнила, что принимала противовирусный препарат "Ремдесивир": "...все по протоколу... только сокращенным мною курсом".

"Желаю всем получить свои антитела безболезненно, друзья!" - пишет Голубовская.

Инфекционист также обратилась к "насмерть перепуганным ситуацией с коронавирусной инфекцией украинцам", которые не доверяют медикам и живут по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" и отметила, что главное в лечении инфекционных болезней - не мешать больному правильно болеть.

"Страшные слова - цитокиновый шторм, ферритин, интерлейкин, тропонин и т.д. еще больше заставляли углубляться в дебри происходящих процессов. Теперь любой порядочный человек с позитивным ПЦР на SARS-CoV-2 (в т.ч. без клинических проявлений) обязательно должен знать свой уровень С-реактивного белка, лимфоцитов, пресловутых ферритина с интерлейкинами и прокальцитонина. И, если эти показатели изменены, то никакие наши уговоры о том, что ничего страшного, что это не коррелирует с клиникой и нормально для данного периода болезни - пустой звук. Все анализы пересдаются в разных лабораториях по пять раз, что еще более усиливает тревожность из-за часто несовпадающих результатов...

Поэтому, что хочу сказать, дорогие друзья - ей-богу, не заморачивайтесь... Диагноз ставится только по совокупности клинико-лабораторных данных с учетом особенностей течения заболевания, периода болезни, преморбидного фона и т.д. Оставьте эту головную боль докторам...

...Не забивайте голову сложными вопросами, над которыми мы работаем всю свою жизнь, не обижайтесь, когда вам не назначают без показаний антибиотики, гормоны и не бегайте по разным лабораториям в поисках истины", - написала Голубовская.

Ольга Голубовская (фото: facebook.com/ogolubovska)

Ранее сообщалось, что Голубовская раскритиковала зимний локдаун и заявила, что запреты должны быть жестче.

Напомним также, что недавно Голубовская назвала препарат, который спасает украинцев от коронавируса.