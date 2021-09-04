Врач высказался о заражениях COVID-19 вакцинированных и "броне" переболевших

После вакцинации от коронавируса угроза заразиться не исчезает полностью, хотя в таком случае болезнь протекает легче. По словам врача-инфекциониста Киевской городской клинической больницы Евгения Дубровского, фиксируется явление, что чаще подхватить вирус у привитых есть риск именно на 5-8 день после укола.

Почему заражаются вакцинированные

Одним из объяснений такого феномена является предположение, что после вакцинации человек становится очень уязвимым. Ввиду чего врач дал ценный практический совет - после прививки по крайней мере на неделю лучше оставаться дома и максимально снизить контакты.

"К большому сожалению, среди тех, кто поступает в госпиталь, также есть вакцинированные всеми без исключения вакцинами, как одной, так и двумя дозами. Говорить, что вакцинированы является полностью безопасными и не могут заражать других пока нельзя. Иногда видим, как целые семьи привитых болеют амбулаторно, среди которых некоторые нуждаются в стационарной помощи", - пишет он.

Побочка от прививки

Дубровский отметил, что иногда случаются редкие, но "четко очерченные" побочные действия после вакцинации. Поэтому медик рекомендует перед прививкой заранее обратиться к врачу и пройти хоть минимальный осмотр и обследование.

Особенно это требуется тем, у кого есть сопутствующие заболевания. А при появлении нежелательных поствакцинальных последствий важно вовремя обращаться за помощью.

Защита от COVID-19 у вакцинированных и переболевших

Как подчеркивает врач, у людей, которые уже переболели коронавирусом, появляется "прекрасная защита своими собственными иммунными клетками" от повторных заражений, в том числе и новыми штаммами вирусом.

"Ни Дельта, ни Лямбда, ни Йота, ни еще какие варианты мутаций не могут пока "пробить" защиту переболевших. Некоторые единичные повторные случаи, которые составляют 0,1% (посчитаны на огромных выборках), по-прежнему связаны с особенностями иммунитета и является исключением из общего правила. Процент тяжелых больных среди переболевших тоже вычислен - 0,05%", - рассказал Дубровский.

Медик добавил, что на своей практике только пару раз видел, чтобы переболевшие обращались в стационар, и в этих случаях имел место очень тяжелый иммунодефицит.

Со ссылкой на масштабные отчеты Дубровский предположил, что переболевшие составляют "мизерную угрозу для окружающих" - гораздо меньше чем те вакцинированные, кто не болел перед этим COVID-19.