Голубовська пояснила, чому не вакцинувалася від COVID-19

Завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця зазначила, що після перенесеної коронавірусної хвороби у неї дуже високі титри нейтралізуючих антитіл.

На думку Голубовської, люди, у яких перебіг хвороби на COVID-19 проходив у яжкій або середньотяжкій формі, можуть не щепитися пів року, а після цього вже потрібно вакцинуватися.

При цьому інфекціоніст настійно рекомендує робити щеплення від коронавірусу тим, хто ще не заражався.

"Обов'язково треба робити щеплення, якщо людина не хворіла. Не потрібно бігати здавати антитіла. Якщо не хворів - треба йти та проходити курс вакцинації", - каже Голубовська.

Також фахівець додала, що вакцинація від коронавірусу не є гарантією, що людина не захворіє після цього.

"Слово "гарантія" взагалі не люблю. Не можу навіть сказати його. Імовірність того, що ви отримаєте важкий (перебіг хвороби) - зменшується", - розповіла лікар.

Нагадаємо, в січні Голубовська описувала свій курс лікування від COVID-19, який був приблизно такий же, як і в інших інфекціоністів: