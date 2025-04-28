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Головний рабин України записав потужну пісню-звернення до Трампа (відео)

Понеділок 28 квітня 2025 13:35
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Головний рабин України записав потужну пісню-звернення до Трампа (відео) Рабин Моше Асман (фото: facebook.com/chiefrabbiua)
Автор: Іванна Пашкевич

Головний рабин України Моше Асман звернувся до Дональда Трампа з емоційним відеозверненням у формі пісні, закликавши його підтримати Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Моше.

"Моє звернення до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа - допомогти Україні досягти справедливого і міцного миру", - написав Асман.

"Ти - той, за ким стежить увесь світ, за кожним твоїм кроком, за всім, що ти робиш. Не дозволяй, щоб межа між добром і злом стиралася. Світло завжди зійде, темрява не переможе. Дональде Трампе, це час боротися в ім'я світла", - йдеться в пісні.

Відео супроводжується кадрами російських ударів по Україні та їхніх руйнівних наслідків, зокрема атаки на Київ 24 квітня, внаслідок якої загинули 12 людей і майже сотня отримала поранення.

"Вони завжди брешуть, завжди ховають ніж. Трон царя збудований на страху й ненависті. Вони не хочуть миру, їм потрібні лише кров і вогонь. Час знищити імперію зла", - додає в пісні головний рабин України.

Що відомо про Моше Асмана

Моше Асман обіймає посаду головного рабина синагоги Бродського в Києві та очолює Всеукраїнський конгрес юдейських хасидських релігійних громад. Він є головним рабином України серед хасидів ХаБаД, а також засновником єврейського поселення Анатевка.

Асман активно підтримує постраждалих від російської агресії, особисто відвідуючи небезпечні райони країни. Він батько 12 дітей і має 20 онуків.Головний рабин України записав потужну пісню-звернення до Трампа (відео)Рабин Моше Асман (фото: facebook.com/chiefrabbiua)

У вересні 2024 року рабин повідомив про зникнення свого названого сина Матітьягу Самборського, який пропав безвісти 24 липня під час бойових дій. Пізніше стало відомо, що хлопець загинув.

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