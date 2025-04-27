"Чому Тарас Цимбалюк?". Актор-воїн різко "пройшовся" по шоу "Холостяк" і новому герою

Актор Данііл Мірешкін, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ, різко прокоментував шоу "Холостяк", в якому головним героєм став актор Тарас Цимбалюк.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відеозвернення артиста в Instagram .

Так, зі слів Мірешкіна, шоу “Холостяк” - це абсолютно непотрібний контент в умовах війни та кризи в країні.

“Господи прости, чому ця програма продовжує існувати? Чому Тарас Цимбалюк? Я не розумію, що відбувається. Доки ми будемо терпіти цю зал*пу з меншовартістю?”, - висловився воїн.

Він також звернув увагу на низьку якість контенту, який, на його думку, не відповідає реаліям сучасного українського суспільства.

“Доки ми будемо терпіти цей контент? Ці речі, які не вміщаються в голову. Якого хр*ну ми терпимо контент такої якості, ми терпимо ці не норми. Це просто якийсь сюр”, - додав актор. Данііл Мірешкін (instagram.com/mireshkin_daniil)

Данііл також підкреслив важливість підтримки на фронті та загальну ситуацію в країні, зазначивши, що замість того, щоб бути свідками такого контенту, Україна повинна зосереджуватися на серйозних проблемах, як-от забезпечення армії.

“Що відбувається, ми не можемо на дрони назбирати?! У нас немає кому прийти, і людей поміняти на фронті, а ми займаємося тим, що для нас все ще є нормою якісь низькопробні, низько інтелектуальні проєкти”, - каже військовий.

Він закликав творчу інтелігенцію України брати на себе відповідальність за створення корисних і змістовних проєктів, які могли б допомогти країні в цей складний час.

“Будь ласка, наша творча інтелігенція, візьміть відповідальність. Почніть займатися проєктами, які несуть крім розважального щось корисне. Принаймні дають хоч якийсь шанс на порятунок нашої країни. Я просто в розпачі, чесно вам кажу”, - закликав артист.

Військовий також підкреслив необхідність створення в Україні Інституту репутації.

“Якщо людина недостойна, вона не має права медійного розголосу, і впливати на будь-які верстви населення. Це табу. Треба заборонити її, просто заборонити”, - додав він.

Данііл, ймовірно, мав на увазі скандальний інцидент, який стався минулого року з Цимбалюком. Актор перебував на вечірці, де звучали російські пісні, в компанії скандальної блогерки Анни Алхім. Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Цей момент привернув увагу журналістки Аліни Доротюк. Цимбалюк визнав свою помилку, назвавши її “грубим про**бом”.