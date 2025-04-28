Главный раввин Украины записал мощную песню-обращение к Трампу (видео)
Главный раввин Украины Моше Асман обратился к Дональду Трампу с эмоциональным видеообращением в форме песни, призвав его поддержать Украину.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Моше.
"Мое обращение к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу - помочь Украине достичь справедливого и прочного мира", - написал Асман.
"Ты - тот, за кем следит весь мир, за каждым твоим шагом, за всем, что ты делаешь. Не позволяй, чтобы грань между добром и злом стиралась. Свет всегда взойдет, тьма не победит. Дональд Трамп, это время бороться во имя света", - говорится в песне.
Видео сопровождается кадрами российских ударов по Украине и их разрушительных последствий, в частности атаки на Киев 24 апреля, в результате которой погибли 12 человек и почти сотня получила ранения.
"Они всегда врут, всегда прячут нож. Трон царя построен на страхе и ненависти. Они не хотят мира, им нужны только кровь и огонь. Время уничтожить империю зла", - добавляет в песне главный раввин Украины.
Что известно о Моше Асмане
Моше Асман занимает должность главного раввина синагоги Бродского в Киеве и возглавляет Всеукраинский конгресс иудейских хасидских религиозных общин. Он является главным раввином Украины среди хасидов ХаБаД, а также основателем еврейского поселения Анатевка.
Асман активно поддерживает пострадавших от российской агрессии, лично посещая опасные районы страны. Он отец 12 детей и имеет 20 внуков.Раввин Моше Асман (фото: facebook.com/chiefrabbiua)
В сентябре 2024 года раввин сообщил об исчезновении своего приемного сына Матитьягу Самборского, который пропал без вести 24 июля во время боевых действий. Позже стало известно, что парень погиб.
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