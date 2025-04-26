Після проходження ВЛК: український тікток-блогер "змився" за кордон (відео)

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok блогера.

Що відомо про виїзд з України

Силян, який проживав у Вінниці, опублікував серію відео, на яких розповів про свої будні за кордоном. Спочатку він показав готельний номер, у якому на добу лишився в Молдові. Туди, вочевидь, хлопець поїхав, щоб скористатися послугами авіаліній.

"Ви ж уже зрозуміли, що я не в Україні. В Молдові мене теж нема вже. Процедура зайняла трішки понад добу", - написав блогер під відео.

Потім він поділився враженнями від Туреччини та Болгарії. В останній йому особливо сподобалася наявність перекладу російською мовою.

За повідомленнями в мережі, раніше хлопця "запакували ТЦК", після чого його направили на військово-лікарську комісію. А вже згодом він виїхав з України.

"Коли ти ведеш бізнес, а тебе на дорозі викрадають люди, - таке собі. Під тиском підписи вимагають", - розповів про свій досвід тіктокер в коментарях.

Силян прокоментував виїзд з України (скриншот)

Що відомо про зникнення блогера

Підписники забили на сполох на початку березня, коли помітили, що блогер тривалий час не виходив на зв’язок. Востаннє він викладав розважальне відео ще наприкінці лютого. Згодом він підтвердив, що проходить військово-лікарську комісію, розмістивши відео з лікарні.

"Я живий, зараз проходжу повторне ВЛК. Знаходжуся в лікарні… Я домігся, щоб було повторне ВЛК, нормальне", - заявив він.

Руслан поділився 16 березня, що скоро отримає відповідні документи та покаже їх підписникам. Відповідаючи на питання одного з коментаторів, він також сказав, що має проблеми зі здоров’ям і не буде виїжджати з країни.

Коментар блогера про стан здоров'я (скриншот)

За словами Силяна, йому повернули телефон вже в лікарні.

"Лікарня в Польщі?" Було б добре, якби лікарня була в Польщі. "Телефон забирали і не віддавали?" Ну чого, в лікарні й віддали. Все віддали без проблем, але не було настрою знімати", - відповідав ще у березні на питання підписників він.

Блогер Силян (скриншот)

Потім тіктокер повернувся додому і розповів, що планує закрити свій бізнес. Він торгував різноманітними побутовими товарами через власний онлайн-магазин.

"Після того, що сталося зі мною, не хочу ні бізнесу, ні податків", - сказав Силян.