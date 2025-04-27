Головна брехня про субпродукти, у яку вірить більшість українців

До субпродуктів відносять печінку, серце, шлуночки, язик, мозок, а також менш популярні частини, як-от лапки чи хвости. Найчастіше на нашому столі з'являються перші згадані.

Міф про "шкідливість" та холестерин

Поширене побоювання, що субпродукти, будучи природними фільтрами організму, накопичують шкідливі речовини. Якби вони були настільки небезпечними, їх би просто не допускали до продажу. Ключовим фактором є якість вигодовування тварин та дотримання технологій виробництва. Помірне споживання субпродуктів від перевірених виробників не несе значної загрози.

Щодо холестерину, то він є необхідним елементом для нашого організму, і рівень його в крові лише на 10% залежить від харчування. Якщо ви не маєте проблем зі здоров'ям та не вживаєте субпродукти кілограмами щодня, то приводи для занепокоєння мінімальні. Більше шкоди організму, на думку експертів, завдає надмірне споживання рафінованих продуктів.

Калорійність субпродуктів

Порівняємо склад та калорійність популярних субпродуктів зі звичним м'ясом:

Куряча печінка: 120 ккал/100г, 20г білка, 4г жиру. Чудовий показник!

120 ккал/100г, 20г білка, 4г жиру. Чудовий показник! Яловича печінка: 130 ккал/100г, 19г білка, 4г жиру. Також вражає.

130 ккал/100г, 19г білка, 4г жиру. Також вражає. Курячі серця: 160 ккал/100г, 15г білка, 10г жиру. Трохи жирніші, але все ще цінне джерело білка.

160 ккал/100г, 15г білка, 10г жиру. Трохи жирніші, але все ще цінне джерело білка. Курячі шлунки: 110 ккал/100г, 18г білка, 4г жиру. Низькокалорійні та багаті на білок.

Для порівняння, 100 г курячого філе або нежирної яловичини містять приблизно 20-23 г білка та 2-4 г жиру. Як бачимо, за показниками білка багато субпродуктів не поступаються "елітним" частинам м'яса.

Субпродукти для схуднення: так чи ні?

Для тих, хто прагне схуднути, важливо контролювати не лише калорійність, але й співвідношення білків та жирів. Рекомендована норма білка при схудненні - 1.5 г на кілограм поточної ваги, а жирів - 0.7 г на кілограм.

Субпродукти з низьким вмістом жиру (до 5 г на 100 г продукту), такі як печінка чи курячі шлунки, є чудовим вибором. Більш жирні субпродукти, як-от язик або мізки, можуть призвести до надлишкового споживання жирів при спробі набрати необхідну норму білка. Їх краще включати до раціону рідше та в менших кількостях.

Скільки коштують субпродукти та м'ясо в Україні

Цінова політика також говорить на користь субпродуктів. Наприклад:

Куряче філе: 150-170 грн/кг

Вирізка яловича: 700-1000 грн/кг

Курячі серця: 100-120 грн/кг

Куряча печінка: 90 грн/кг

Курячі шлуночки: 80 грн/кг

Яловича печінка: 95 грн/кг

Різниця у вартості суттєва, особливо у порівнянні з яловичиною. Обираючи субпродукти, можна значно заощадити, отримуючи при цьому якісний білок.