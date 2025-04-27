Главная ложь о субпродуктах, в которую верят большинство украинцев

Существует устойчивое мнение, что субпродукты - это не более чем "отходы" мясной промышленности, которые могут быть вредными из-за накопления токсинов и высокого содержания холестерина. Стоит ли обходить их стороной, или это доступный и полезный элемент рациона?
Основной миф о неполезности субпродуктов опровергает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и диетолога Юрия Попка в Facebook.
К субпродуктам относят печень, сердце, желудочки, язык, мозг, а также менее популярные части, такие как лапки или хвосты. Чаще всего на нашем столе появляются первые упомянутые.
Распространено опасение, что субпродукты, будучи естественными фильтрами организма, накапливают вредные вещества. Если бы они были настолько опасными, их бы просто не допускали к продаже. Ключевым фактором является качество вскармливания животных и соблюдение технологий производства. Умеренное потребление субпродуктов от проверенных производителей не несет значительной угрозы.
Что касается холестерина, то он является необходимым элементом для нашего организма, и уровень его в крови лишь на 10% зависит от питания. Если вы не имеете проблем со здоровьем и не употребляете субпродукты килограммами ежедневно, то поводы для беспокойства минимальны. Больше вреда организму, по мнению экспертов, наносит чрезмерное потребление рафинированных продуктов.
Сравним состав и калорийность популярных субпродуктов с привычным мясом:
Для сравнения, 100 г куриного филе или нежирной говядины содержат примерно 20-23 г белка и 2-4 г жира. Как видим, по показателям белка многие субпродукты не уступают "элитным" частям мяса.
Для тех, кто стремится похудеть, важно контролировать не только калорийность, но и соотношение белков и жиров. Рекомендуемая норма белка при похудении - 1.5 г на килограмм текущего веса, а жиров - 0.7 г на килограмм.
Субпродукты с низким содержанием жира (до 5 г на 100 г продукта), такие как печень или куриные желудки, являются отличным выбором. Более жирные субпродукты, такие как язык или мозги, могут привести к избыточному потреблению жиров при попытке набрать необходимую норму белка. Их лучше включать в рацион реже и в меньших количествах.
Ценовая политика также говорит в пользу субпродуктов. Например:
Разница в стоимости существенная, особенно по сравнению с говядиной. Выбирая субпродукты, можно значительно сэкономить, получая при этом качественный белок.
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