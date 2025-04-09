Цей сир шкодить вашому здоров’ю: його продають майже в кожному магазині

Сир - один з улюблених продуктів українців. Його додають до салатів, страв або їдять просто так. Це цінне джерело білка й кальцію. Але не всі види сиру корисні - деякі можуть нашкодити здоров’ю.

Який вид сиру ні за що не треба купувати - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Існує вид сирної продукції, який є на полицях практично кожного супермаркету та крамниці в Україні (станом на 8 квітня 2025 року), але його регулярне споживання може завдати значної шкоди здоров'ю. Йдеться про плавлені сири та так звані "сирні продукти".

В чому небезпека плавленого сиру?

Плавлені сирки в брусочках чи трикутниках, скибочки для сендвічів, пастоподібні сири в баночках, "ковбасний" сир - ці продукти приваблюють доступною ціною, зручністю використання та часто приємним вершковим смаком. Проте їхній склад далекий від ідеального і значно відрізняється від натурального твердого чи кисломолочного сиру.

Часто основою для плавлених сирів слугує не найкраща сирна сировина. Але головна проблема - у додаванні численних компонентів, які здешевлюють виробництво та надають продукту потрібної консистенції і терміну зберігання:

Рослинні жири

У багатьох "сирних продуктах" (саме така назва вказує на заміну тваринних жирів) молочний жир частково або повністю замінюють дешевшими рослинними оліями, часто гідрогенізованими (які можуть містити шкідливі трансжири). Це знижує харчову цінність продукту і може негативно впливати на серцево-судинну систему.

Солі-плавителі (фосфати)

Для досягнення однорідної, пластичної консистенції використовують спеціальні солі, переважно фосфати (на етикетках можуть позначатися як E339, E450, E451, E452). Надмірне споживання фосфатів з їжею може порушувати кальцієво-фосфорний обмін в організмі, негативно впливати на роботу нирок та стан кісток.

Надлишок солі (натрію)

Плавлені сири часто містять дуже багато солі, що є значним фактором ризику розвитку гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань.

Цукор, ароматизатори, консерванти

Для покращення смаку та подовження терміну придатності до складу можуть додавати цукор, штучні ароматизатори, барвники та консерванти.

Регулярне споживання плавлених сирів та сирних продуктів може призвести до:

Підвищення артеріального тиску через високий вміст натрію.

Збільшення ризику серцево-судинних захворювань через потенційний вміст трансжирів та насичених жирів рослинного походження, а також надлишку солі.

Порушення мінерального обміну та потенційних проблем з нирками і кістками через надлишок фосфатів.

Зниження споживання корисних речовин

Такі продукти містять значно менше білка та кальцію порівняно з натуральними сирами.

Навантаження на організм "хімією"

Велика кількість добавок створює додаткове навантаження на системи організму.

Як обрати нормальний сир?

Найкращий спосіб уберегти себе - уважно читати етикетку перед покупкою:

Шукайте слово "сир". Напис "сирний продукт", "продукт сировмісний плавлений" тощо вказує на наявність замінників молочного жиру.

Перевірте наявність рослинних жирів (пальмової, кокосової олії), солей-плавителів (фосфатів, цитратів, часто з індексами Е), консервантів, ароматизаторів. Чим коротший і зрозуміліший склад, тим краще.

Хоча вміст солі не завжди вказаний детально, висока позиція солі у списку інгредієнтів може свідчити про її надмірну кількість.

Звісно, з'їдений час від часу бутерброд з плавленим сирком не завдасть катастрофічної шкоди. Проте варто пам'ятати, що це продукт для рідкісного вживання, а не щоденна здорова їжа.

Надавайте перевагу натуральним сирам - твердим, кисломолочним, якісній бринзі чи феті (також контролюючи вміст солі). Це буде значно кориснішим вибором для вашого здоров'я та самопочуття.