Головні антитренди літа 2023: топ-5 речей, про які потрібно забути

Мода кожного дня рухається вперед та постійно змінюється. Тому "вчорашнє" модне вбрання може "сьогодні" виглядати вже недоречно. Перш ніж вирушати на шопінг, варто знати про головні антитренди літнього сезону.

Про це пише Insider .

Уникайте неонових кольорів

Яскраві неонові кольори одягу вже давно не в моді.

Цього літа в тренді елегантність та розкіш. Тому одяг неонових квітів краще залишити у минулому. Стилісти рекомендують звернути увагу на насичені кольори.

Неонові кольори влітку більше не в моді (freepik)

Забудьте про темні джинси

Джинси краще купувати у білому або світлому кольорі. Влітку 2023 року стали популярними вільні силуети з прямим або широким кроєм.

Уникати варто чорного або темно синього кольору джинсів. Все тому, що такі джинси виглядають не стильно та додають віку.

Джинси темного кольору не варто купувати (freepik)

Чорні сонцезахисні окуляри краще замінити на кольорові

На деякий час варто прибрати чорні сонцезахисні окуляри і купити замість них кольорові. Також у моді яскраві лінзи. Свіжі відтінки допоможуть додати яскравості вашому літньому образу.

До того ж такі окуляри виглядають стильними та навіть можуть помітно омолодити.

Чорних сонцезахисних окулярів варто уникати (freepik)

Вибирайте срібло замість золота

Стилісти радять віддавати перевагу срібним прикрасам, а не золотим.

Зараз особливо популярними є срібні сережки-кільця. Вони чудово доповнять будь-який літній образ та зроблять його особливим.

Уникайте золотих прикрас влітку (freeepik)

Обтягуючі джинси більше не в моді

Вузькі облягаючі джинси незручно носити в спеку. До того ж вони вже давно застаріли.

Варто надавати перевагу вільним джинсам, які зручно носити і виглядають вони стильно. Зараз є багато варіантів таких штанів, тому можна підібрати на будь-який смак.

Уникайте облягаючих джинсів влітку (freepik)