Главные антитренды лета 2023: топ-5 вещей, о которых нужно забыть
Мода каждый день двигается вперед и постоянно меняется. Поэтому "вчерашний" модный наряд может "сегодня" выглядеть уже неуместно. Прежде чем отправляться на шоппинг, стоит знать о главных антитрендах летнего сезона.
Об этом пишет Insider.
Избегайте неонового цвета
Яркие неоновые цвета одежды уже давно не в моде.
Этим летом в тренде элегантность и роскошь. Поэтому одежду неоновых цветов лучше оставить в прошлом. Стилисты рекомендуют обратить внимание на насыщенные цвета.
Неоновые цвета летом больше не в моде (freepik)
Забудьте о темных джинсах
Джинсы лучше покупать в белом или светлом цвете. Летом 2023 года стали популярны свободные силуэты с прямым или широким кроем.
Избегать стоит черного или темно синего цвета джинсов. Все потому, что такие джинсы выглядят не стильно и прибавляют возрасту.
Джинсы темного цвета не стоит покупать (freepik)
Черные солнцезащитные очки лучше заменить цветными
На время стоит убрать черные солнцезащитные очки и купить вместо них цветные. Также в моде яркие линзы. Свежие оттенки помогут придать яркости вашему летнему образу.
К тому же, такие очки выглядят стильными и даже могут заметно омолодить.
Черных солнцезащитных очков следует избегать (freepik)
Выбирайте серебро вместо золота
Стилисты советуют отдавать предпочтение серебряным украшениям, а не золотым.
Сейчас особенно популярны серебряные серьги-кольца. Они отлично дополнят любой летний образ и сделают его особенным.
Избегайте золотых украшений летом (freeepik)
Обтягивающие джинсы больше не в моде
Узкие облегающие джинсы неудобно носить в жару. К тому же они уже давно устарели.
Следует отдавать предпочтение свободным джинсам, которые удобно носить и выглядят они стильно. Сейчас есть много вариантов таких штанов, потому можно подобрать на любой вкус.
Избегайте облегающих джинсов летом (freepik)
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