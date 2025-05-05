Головна брехня про мікрохвильовку, в яку вірять усі

Мікрохвильовка - таємничий помічник на кухні? Розкриваємо правду про "страшні хвилі", які насправді є тими ж, що й у наших телефонах та телевізорах.

Про головну брехню про мікрохвильовку, в яку досі вірить багато хто, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Як підігріває їжу мікрохвильовка?

Отже, в мікрохвильовці дійсно немає ні дров, ні газового пальника. То як же вона нагріває нашу їжу? Відповідь проста - електромагнітними хвилями. Без цих самих електромагнітних хвиль були б неможливі наші звичні мобільні телефони, радіо та телебачення. Мікрохвильова піч генерує електромагнітну енергію, яка проникає в їжу та змушує її молекули рухатися з неймовірною швидкістю.

"Під дією електромагнітних хвиль молекули води, жирів та цукрів у вашій страві буквально "божеволіють". Вони починають інтенсивно вібрувати, налітати одна на одну з шаленою швидкістю, тертися, штовхатися… і саме це інтенсивне молекулярне "зіткнення" призводить до виділення тепла", - пише Мандзяк.

Саме тому продукти з високим вмістом води, такі як супи чи молоко, нагріваються в мікрохвильовці дуже швидко. До речі, про молоко - будьте уважні, адже саме молекули води роблять його таким чутливим до мікрохвиль, і воно може миттєво "втекти" з чашки, залишаючи вам не лише втрачений сніданок, а й необхідність відмивати нутрощі "пекельної машини".

Але замисліться: якщо ми спокійно спимо поруч із нашими смартфонами, годинами дивимося телевізор, невже боятися мікрохвильовки - це логічно? Адже принцип дії в усіх цих приладах схожий - використання електромагнітних хвиль.

Чи втрачаються вітаміни при нагріванні?

Що ж до якості їжі, то під впливом мікрохвиль вона анітрохи не страждає. Втрата вітамінів відбувається в тій самій мірі, що й при інших методах термічної обробки - варінні, смаженні, запіканні. І ці втрати далеко не такі катастрофічні, як звикли драматизувати прихильники "правильного харчування".

Насправді, мікрохвильова піч у багатьох випадках навіть полегшує роботу нашому шлунково-кишковому тракту, подібно до варіння чи смаження. Термічна обробка робить їжу м'якшою та легшою для перетравлення. І, зрештою, як і традиційні методи приготування, мікрохвильовка робить їжу смачнішою. Тож чи варто відмовлятися від цього безперечного блага цивілізації?

Звісно, існують певні правила користування мікрохвильовою піччю, яких слід дотримуватися: не використовувати металевий посуд, не нагрівати герметично закриті контейнери, перемішувати їжу для рівномірного прогрівання. Але ці запобіжні заходи стосуються безпеки використання приладу, а не якості приготованої їжі.