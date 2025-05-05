Главная ложь о микроволновке, в которую верят все

Микроволновка - таинственный помощник на кухне? Раскрываем правду о "страшных волнах", которые на самом деле являются теми же, что и в наших телефонах и телевизорах.

О главной лжи о микроволновке, в которую до сих пор верят многие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Как подогревает пищу микроволновка?

Итак, в микроволновке действительно нет ни дров, ни газовой горелки. Так как же она нагревает нашу пищу? Ответ прост - электромагнитными волнами. Без этих самых электромагнитных волн были бы невозможны наши привычные мобильные телефоны, радио и телевидение. Микроволновая печь генерирует электромагнитную энергию, которая проникает в пищу и заставляет ее молекулы двигаться с невероятной скоростью.

"Под действием электромагнитных волн молекулы воды, жиров и сахаров в вашем блюде буквально "сходят с ума". Они начинают интенсивно вибрировать, налетать друг на друга с бешеной скоростью, тереться, толкаться... и именно это интенсивное молекулярное "столкновение" приводит к выделению тепла", - пишет Мандзяк.

Именно поэтому продукты с высоким содержанием воды, такие как супы или молоко, нагреваются в микроволновке очень быстро. Кстати, о молоке - будьте внимательны, ведь именно молекулы воды делают его таким чувствительным к микроволнам, и оно может мгновенно "убежать" из чашки, оставляя вам не только потерянный завтрак, но и необходимость отмывать внутренности "адской машины".

Но задумайтесь: если мы спокойно спим рядом с нашими смартфонами, часами смотрим телевизор, неужели бояться микроволновки - это логично? Ведь принцип действия у всех этих приборов похож - использование электромагнитных волн.

Теряются ли витамины при нагревании?

Что же касается качества пищи, то под воздействием микроволн она нисколько не страдает. Потеря витаминов происходит в той же степени, что и при других методах термической обработки - варке, жарке, запекании. И эти потери далеко не так катастрофичны, как привыкли драматизировать сторонники "правильного питания".

На самом деле, микроволновая печь во многих случаях даже облегчает работу нашему желудочно-кишечному тракту, подобно варке или жарке. Термическая обработка делает пищу более мягкой и легкой для переваривания. И, наконец, как и традиционные методы приготовления, микроволновка делает пищу вкуснее. Так стоит ли отказываться от этого бесспорного блага цивилизации?

Конечно, существуют определенные правила пользования микроволновой печью, которых следует придерживаться: не использовать металлическую посуду, не нагревать герметично закрытые контейнеры, перемешивать пищу для равномерного прогревания. Но эти меры предосторожности касаются безопасности использования прибора, а не качества приготовленной пищи.