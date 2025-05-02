8 популярних продуктів, про які вам брешуть

Набридли суперечки про те, які продукти корисні, а які шкідливі? Дізнайтеся правду про 8 популярних інгредієнтів, які мають зовсім іншу репутацію, ніж заслуговують.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис відомого тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Картопля

Часто бояться через крохмаль та "високий глікемічний індекс". Але крохмаль - це просто вуглевод, необхідний для енергії (люди, що живуть найдовше, отримують до 50% калорій з вуглеводів!). Картопля ситніша за гречку чи кіноа. Проблема не в самій бульбі, а у способі приготування (смажена, пюре з маслом - це калорійно). А ГІ не має значення для здорової людини.

Хліб

"Від нього повніють, особливо дріжджовий!" Насправді дріжджі ніяк не впливають на калорійність чи поживність. Важливіше борошно: цільнозерновий хліб корисніший за білий завдяки клітковині, хоч калорійність подібна. Хліб можна і варто їсти, навіть при схудненні, обираючи якісний продукт.

Соки

Вони окутані ореолом корисності та вітамінів. Та з точки зору фігури та здоров'я - це звичайна солодка вода. Фрукт ми їмо повільно, отримуючи клітковину та насичення. Сік випивається миттєво, не насичує і не дає клітковини, contributing до зайвих калорій. Краще їжте фрукти цілими або пийте воду.

Вода

Міф про "обов'язкові" 2-3 літри щодня лунає всюди. Наше тіло - досконала система, яка сама регулює водний баланс. Вся рідина - з напоїв, їжі та навіть та, що утворюється в організмі – відновлює баланс. Пийте за бажанням, коли відчуваєте спрагу, і не переймайтесь "нормами".

Мед

Вважається цілющим замінником цукру. Знімемо рожеві окуляри: мед - це цукор, причому з більшим вмістом фруктози (зловживання якою шкодить печінці). Кількість вітамінів та мінералів у ньому мізерна. Має легку бактерицидну дію, але це не панацея, а просто солодкий продукт.

Цукор

"Біла смерть", "порожні калорії". Так, столовий цукор - це рафінований вуглевод без вітамінів, мінералів чи клітковини, що дає мало ситості. Але повна заборона часто призводить до зривів. Цукор та солодощі смачні - і це єдина, але достатня причина дозволяти їх собі. Ключ - не виключати, а дозувати!

Оливкова олія

Беззаперечно корисна... і надзвичайно калорійна! Це найкалорійніший продукт. Щедро заправляючи салати, ви легко додаєте значну кількість калорій до свого раціону. Якщо слідкуєте за вагою, чітко дозуйте кількість олії.

Молоко

Часто уникають через лактозу чи уявлення, що воно "для телят". Лактоза - це вуглевод. Більшість людей чудово її толерують. Навіть при непереносимості можливе вживання малих кількостей або кисломолочних продуктів. Молоко та молочка - корисні продукти, і відмовлятися від них без потреби не варто.