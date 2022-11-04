Головна батьківська субота листопада 2022: що суворо заборонено робити

5 листопада 2022 року, у першу суботу, православні віряни вшановуватимуть пам'ять своїх предків в день Дмитрівської батьківської суботи. Це перша і головна подія з циклу "осінніх дідів", як їх ще називають в народі.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції - в матеріалі Styler нижче.

Чому цей день важливий

Офіційно закріпленою в правилах православної церкви є лише Дмитрівська субота, перша субота листопада.

Однак у записах етнографів можна знайти згадки і про інші поминальні дні протягом останнього місяця осені. Після крайньої батьківської суботи вже починається Різдвяний піст, який також називають Пилипівкою. Триває він від 28 листопада до самого Святвечора, 6 січня.

Дати батьківських субот цього року:

Димитрівська субота перед Дмитром - 5 листопада

Кузьмина субота перед Кузьмою - 12 листопада

Михайлівська перед Михайлом - 19 листопада

Загальна перед Пилипом - 26 листопада

Традиції поминального дня

Історично Дмитрівська субота існує від XIV століття. Тоді поминали лише воїнів, які загинули під час битви. Але згодом почали згадувати всіх своїх предків.

Ввечері перед батьківською суботою в церквах традиційно правлять парастас або Всеношну. А вже вранці священники служать літургію, після якої - загальну Панахиду.

У храмах священнослужителі в молитві в цей день просять Бога за померлих батьків і рідних, братів і сестер, за всіх полеглих воїнів і безвинно вбитих - не тільки в далекі часи, але і в нинішні.

У цю поминальну суботу заведено подавати записки з іменами покійних рідних і близьких, які зачитуються священнослужителями під час заупокійного богослужіння.

Також віряни приносять в храм їжу для потреб приходу і нужденних, подають милостиню, здійснюють справи милосердя. Приносити можна хліб, печиво, цукерки, фрукти, овочі, крупи, вино кагор, олію.

Як писати записку "За упокій"

Перерахуйте в ній імена всіх тих близьких і рідних, які померли. Потім обов'язково запалюється свічка. Взагалі, свічки дозволено ставити в будь-який свічник, але на Дмитрівську суботу краще вибрати канон. Це спеціальний свічник для свічок за упокій, який має форму прямокутного столу з хрестом.

Перед каноном священник здійснює панахиду. Під час богослужіння ви можете ставити свічки за всіх родичів та близьких, кого хочете згадати в молитві.

Після панахиди можна піти на кладовище. Там ще раз моляться за душу родичів і близьких, яких вже немає з нами. Цього дня можна приготувати поминальний обід. За столом зазвичай згадують гарні справи та позитивні риси характеру тих, хто помер.

Що не можна робити у Дмитрівську суботу